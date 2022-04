Test komputera NTT HIRO Force ONE - Intel Core i9-12900KS i NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Komputer marzeń za ponad 20000 złotych

Gotowe zestawy komputerowe utożsamiane są przeważnie z kompromisami, zdecydowanie rzadziej z ekstrawaganckim wyglądem czy topowymi podzespołami. Jednak nawet tutaj zdarzają się wyjątki. Prezentowany NTT HIRO Force ONE ukrywający pod oznaczeniem ZKG-i9SZ6903080T-Z01, to prawdziwy rodzynek wśród gotowych konstrukcji, mogący zaskoczyć niejednego entuzjastę. Nie wierzycie? Procesor Intel Core i9-12900KS i karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti stanowią przecież gwarancję najwyższej wydajności. NTT HIRO Force ONE to również zestaw bardzo dokładnie przemyślany oraz nienagannie wykonany, gdzie uwaga firmy nie poszła wyłącznie w kierunku komponentów bazowych.

Autor: Sebastian Oktaba

HIRO to marka należąca do firmy NTT, której produkty skierowane są przede wszystkim do wymagających graczy i entuzjastów wydajności. Pecety HIRO mogliście zobaczyć na większości imprez e-sportowych m.in. specjalne edycje przygotowano z okazji Intel Extreme Masters. Portfolio producenta obejmuje również peryferia, a nawet gamingowe laptopy, zatem mówimy o bardzo szerokiej ofercie. Polska firma chętnie eksploruje nowe rynki i eksperymentuje, czego najlepszym przykładem mogą być nietuzinkowe zestawy HIRO Engine V8 oraz Hiro CUBE, łączące niecodzienny wygląd z bardzo mocną specyfikacją. Recenzowany model ZKG-i9SZ6903080T-Z01 to również przejaw takiej polityki, jednak w bardziej klasycznym wydaniu, gdzie ambicją twórców było stworzenie topowego gamingowego peceta. Trzeba przyznać, że wybrane komponenty w większości przypadków są naprawdę trafione i niewiele można konfiguracji zarzucić. Całość nie odbiega jakością od zestawów własnoręcznie dobieranych i składanych przez entuzjastów.

NTT HIRO Force ONE to komputer z najwyższej półki, w którego wnętrzu umieszczono Intel Core i9-12900KS i NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Reszta komponentów również jest niczego sobie, więc to naprawdę solidny składak.

Sercem zestawu jest procesor Intel Core i9-12900KS wykorzystujący architekturę Alder Lake i mogący pracować z taktowaniem do 5500 MHz. Jednostka wymaga bardzo wydajnego systemu chłodzenia, dlatego producent zastosował Arctic Liquiid Freezer II 360 mm. Wybrane AiO cieszy się dobrymi opiniami, jest stosunkowo ciche i wydajne, a dodatkowo kosztuje rozsądne pieniądze. Procesor osadzono w solidnej płycie głównej MSI MPG Z690 Carbon WiFi, która może pochwalić się mocną oraz dobrze chłodzoną sekcją zasilania. Ponieważ model ten obsługuje wyłącznie pamięci RAM DDR5, wstawiono 32 GB zestaw Kingston Beast Fury pracujący z ustawieniami 5200 MHz CL40. Tutaj producent mógł pokusić się jednak o szybszą pamięć, dostępne są bowiem moduły 6000 MHz CL 36, a mówimy przecież o komputerze dla najbardziej wymagających. Wiosenką na torcie złożonym z podzespołów bazowych jest karta graficzna MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio, jeden z najszybszych modeli obecnej generacji.

NTT HIRO Force ONE ZKG-i9SZ6903080T-Z01 Procesor Intel Core i9-12900KS Płyta główna MSI MPG Z690 Carbon WiFi Karta graficzna MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio Pamięć RAM DDR5 32 GB Kingston 5200 MHz CL38 Dysk SSD Samsung SSD 980 1 TB Zasilacz FSP Hydro G Pro 850W System chłodzenia CPU Arctic Liquid Freezer II 360 RGB Obudowa In Win 925 Full Tower Wentylatory 6x 120 mm LED RGB System operacyjny Windows 11 Home Gwarancja 36 miesięcy Door-to-door Cena 21 500 złotych

NTT HIRO Force ONE nie rozczarowuje również pod względem pozostałych komponentów, które często w gotowych zestawach są traktowane po macoszemu. Tym razem producent był konsekwentny, co pokazało chociażby wybranie uznanego AiO 360 mm. Poza tym mamy zasilacz FSP Hydro G Pro 850W bazujący na wydajnej platformie (oczywiście DC-DC), posiadający certyfikat 80PLUS Gold, dziesięć lat gwarancji i całkowicie modularne okablowanie. Jako nośnik SSD wybrano Samsung SSD 980 1 TB osadzony w slocie M.2 PCI-E przykrytym radiatorem płyty głównej. Można polemizować czy potrzebny byłby tutaj szybszy model Gen4 (np.: Samsung SSD 980 PRO), niemniej w grach komputerowych jego potencjał na pewno zostałby niewykorzystany. Największe wrażenie wywiera natomiast pancerna obudowa In Win 925 doprawiona sześcioma 120 mm wentylatorami LED RGB, których łącznie jest dziewięć, bo dodatkowe trzy owiewają AiO Liquid Freezer II 360 RGB Black. Summa summarum NTT HIRO Force ONE ZKG-i9SZ6903080T-Z01 prezentuje się kapitalnie i pokazuje gotowce z zupełnie innej strony.