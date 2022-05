Test HP Pavilion 15 z procesorem AMD Ryzen 7 5700U - Multimedialny notebook z Windows 11 do codziennej pracy

Jakieś dwa lata temu testowaliśmy na PurePC.pl multimedialnego laptopa HP Pavilion 15. Nie był on może bardzo złym urządzeniem, ale nie brakowało także wad, głównie w kontekście dość przeciętnej jakości wykonania i ogólnej plastikowości całej konstrukcji (mimo, że część obudowy tam była aluminiowa). Po dwóch latach wracamy do HP Pavilion 15, choć tym razem w mocno odmienionej formule. Nowe wersje kolorystyczne, zmodyfikowany design i mocniejsze podzespoły - tym charakteryzuje się nowa wersja laptopa. Podczas testów wyszła jednak na jaw (słyszana już od dawna w sieci, ale pierwszy raz potwierdzona w naszych testach) nieładna zagrywka ze strony sklepu x-kom, który rozbudowując przestrzeń RAM, umieszcza w laptopie moduły o gorszej specyfikacji względem tego, co oferuje domyślnie notebook.

Autor: Damian Marusiak

Pozwólcie, że najpierw wyjaśnię kwestię pamięci RAM, a później przejdziemy już do testu komputera. Model HP Pavilion 15, który testowaliśmy, ma oznaczenie "HP Pavilion Laptop 15-eh1124nw", w którym domyślnie znajduje się 8 GB RAM DDR4 3200 MHz w jednym module SO-DIMM (8 GB). Sklep x-kom wypożyczył nam laptopa z dokładnie takim samym oznaczeniem, jednak do testów wybraliśmy wariant z rozbudowanym przez x-kom podsystemem RAM - 16 GB zamiast 8 GB. Finalnie okazało się, że dodatkowo zamontowany moduł RAM DDR4 oferuje efektywne taktowanie 2666 MHz zamiast domyślnych 3200 MHz, jakie powinny tutaj się znaleźć. Pomimo zatem faktu, że fabryczny moduł ma efektywny zegar 3200 MHz, to umieszczenie obok kości 2666 MHz powoduje obniżenie częstotliwości dla całej dostępnej pamięci RAM. Warto o tym pamiętać, gdy zdecydujemy się na wybór rozbudowanej przez sklep konfiguracji. Wprawdzie w testach obecność RAM 2666 MHz nie wpłynęła zauważalnie na wyniki, to jednak każdy by wolał otrzymać produkt o specyfikacji w 100% deklarowanej przez producenta, a nie po cichu zmienianej na niekorzyść (nawet jeśli to tylko kilka procent).

HP Pavilion 15 w nowej wersji oferuje odświeżony, bardziej elegancki wygląd oraz wyższą wydajność. Testowany model posiada bowiem 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 7 5700U.

HP Pavilion 15 został wyposażony w procesor AMD z rodziny APU Lucienne-U. Układy AMD Ryzen serii 5000U (Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U oraz Ryzen 7 5700U) wykorzystują usprawnioną architekturę Zen 2, oferującą nieco lepszą wydajność w porównaniu do układów APU Renoir. Jednostki z rodziny Lucienne oferują maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków, w przeciwieństwie do rodziny Cezanne nie oferują jednak większej ilości pamięci cache L3. Testowana jednostka to AMD Ryzen 7 5700U o TDP na poziomie 15 W. Bazowy zegar procesora wynosi 1,8 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,1 GHz. Procesory AMD Lucienne posiadają także 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4x 4266 MHz (w HP Pavilion 15 znajdziemy RAM DDR4 2666 MHz - dzięki x-kom za miłą podmianę!). Największą bolączką APU AMD Lucienne jest niewielka liczba linii PCIe dla osobnej karty graficznej - do dyspozycji ponownie otrzymujemy tylko 8 linii PCIe 3.0, chociaż w przypadku smukłych laptopów bez dGPU nie będzie to mocno odczuwalne. PCIe 4.0 wprowadzono dopiero przy okazji debiutu najnowszej generacji APU Rembrandt, czyli układów Ryzen serii 6000.

Usprawnień doczekał się również zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega (przejście na iGPU RDNA 2 zaszło dopiero w Ryzenach serii 6000 z rodziny APU Rembrandt), jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym TSMC. Pod względem usprawnień, nowych iGPU bliżej do Radeona VII niż do wcześniejszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych generacji APU, układy z rodziny Lucienne oraz Cezanne otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 8 w Ryzenie 7 5700U taktowanie rdzenia graficznego wynosi maksymalnie 1900 MHz.