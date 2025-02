Test Forza Motorsport PC kontra Xbox Series X oraz jakość NVIDIA DLSS i DLAA. Oceniamy najgłośniejsze wyścigi 2023 roku

Ostatnia duża gra wyścigowa z serii Forza Motorsport zadebiutowała jeszcze w 2017 roku i od tamtego czasu studio Turn 10 pomału rozpoczynało prace nad next-genową wersją swojej sztandarowej serii, która miała pokazać potencjał współczesnych komputerów oraz konsol Xbox Series. W międzyczasie otrzymaliśmy jeszcze arcadowe gry Forza Horizon 4 oraz Forza Horizon 5 i zwłaszcza ta druga również dzisiaj może pochwalić się wysoką jakością oprawy graficznej (pomimo faktu bycia tytułem międzygeneracyjnym, czyli z premierą także na konsolach Xbox One). Turn 10 jednak od dawna przygotowywało się na premierę nowej Forzy Motorsport, w której brak kolejnego numerka w tytule ma być sygnałem rozpoczęcia nowej ery dla tej serii. W ostatnim czasie sprawdzaliśmy produkcję, zarówno na PC oraz Xbox Series X i choć Forza Motorsport może pochwalić się kilkoma naprawdę świetnymi elementami, jako całokształt może nieco rozczarować.

W ubiegłym roku na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5 (a więc również jako produkcja międzygeneracyjna) trafiła gra wyścigowa Gran Turismo 7. To kolejna część jednej z najpopularniejszych serii gier wyścigowych, gdzie bardzo ważnym elementem jest cała otoczka zbudowana wokół samochodów. Do tego oferuje dosyć elastyczny model jazdy, który można dostosować zarówno pod mniej wymagających graczy, jak również tych którym zależy choćby na szczypcie symulacji. Gran Turismo 7, choć w gruncie rzeczy oferuje bardzo przyjemny gameplay, to rozczarowywał przede wszystkim pod kątem dość ubogiej oprawy graficznej (i mowa tutaj ogólnie o projektach lokacji oraz ich szczegółowości, a nie np. wyglądzie samochodów z zewnątrz oraz wewnątrz bowiem tutaj otrzymaliśmy topowy wręcz poziom). Drugą sporą wadą była konieczność stałego połączenia z serwerami, nawet grając w pojedynkę. Wystarczył jakikolwiek problem z serwerami po stronie Sony oraz Polyphony Digital i mogliśmy pożegnać się ze swobodną grą w Gran Turismo 7.

Forza Motorsport to zdecydowanie najgłośniejsza premiera 2023 roku, jeśli chodzi o gatunek wyścigów. Sprawdzamy wersję PC oraz Xbox Series X, a także porównujemy jakość techniki NVIDIA DLSS.

Tymczasem na rynek w końcu trafia nowa Forza Motorsport, która miała być pod każdym względem lepsza i pokazywać potencjał zarówno nowych zestawów PC jak również konsol obecnej już generacji, a więc Xbox Series. Finalnie okazało się, że pod względem wizualnym Forza Motorsport również często potrafi zawodzić (choć jednocześnie posiada elementy robiące niemałe wrażenie). Ponadto studio Turn 10 zrobiło dokładnie to samo ze swoją grą, co Polyphony Digital z Gran Turismo 7. Tutaj także pojawiła się konieczność stałego połączenia z Internetem, by móc w spokoju ogrywać wszystkie dostępne tryby. Wystarczy jakikolwiek większy problem z działaniem serwerów, by z gry nas po prostu wyrzucono. W dodatku Forza Motorsport na premierę wydaje się być dość ubogą produkcją, gdy spojrzymy na listę tras. Kolejne mają być dodawane w przyszłych aktualizacjach. Obecnie wygląda to trochę jak wypuszczenie gry w wersji early access, a na pełną wersję musimy poczekać jeszcze dobre kilka miesięcy. Pod tym kątem nowa gra od Turn 10 wydaje się jednak być pewnym rozczarowaniem.

Osobną recenzję przygotował nasz redakcyjny kolega Szymon, tymczasem ja zapraszam do naszego porównania wersji PC oraz Xbox Series X. W ramach ciekawostki do niektórych z porównań dodaliśmy również poprzednią grę, czyli Forzę Motorsport 7, która na Xbox Series X obecnie działa w rozdzielczości 4K oraz w 60 klatkach na sekundę. Nowa Forza Motorsport oferuje na konsoli trzy tryby działania, z czego dwa umożliwiają rozgrywkę w 60 FPS-ach. Do tego dochodzi kwestia Ray Tracingu, która względem przedpremierowych deklaracji również nie jest tak oczywista jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.