Test Dell Inspiron 15 3525 - Atrakcyjny cenowo notebook z AMD Ryzen 5 5625U do codziennej pracy, nauki oraz rozrywki

Przez pewien czas dominowały w testach laptopów na PurePC.pl modele o bardzo mocnej specyfikacji i równie wysokich cenach. Obiecaliśmy jednak, że w miarę możliwości będą również pojawiały się dużo tańsze produkty, które bądź co bądź są najpopularniejszym wyborem w Polsce. Tym razem padło na jeden z najbardziej podstawowych notebooków marki Dell. Mowa o modelu Inspiron 15 3525, który jednak oferuje całkiem przyzwoitą wydajność.

Autor: Damian Marusiak

Dell Inspiron 15 3525 z pewnością nie będzie oferował doskonałej jakości wykonania, wybitnego ekranu czy topowych podzespołów. To sprzęt, który został odpowiednio wyważony, by móc go zaoferować w przystępnej cenie. Mówiąc przystępnej mam konkretnie na myśli 2899 złotych. Za tę kwotę otrzymamy sprzęt z 15-calowym ekranem Full HD IPS, przyzwoity procesor AMD Ryzen z 6 rdzeniami, 16 GB nielutowanej pamięci (z możliwością rozbudowy co jest istotne w tego typu komputerach przenośnych) oraz z zainstalowanym Windowsem 11 na pokładzie. Do codziennego użytku, do pracy biurowej czy nauki dla ucznia będzie całkiem rozsądnym wyborem.

Dell Inspiron 15 3525 to jeden z najbardziej podstawowych modeli laptopów w ofercie producenta. Testowany wariant oferuje jednak całkiem przyzwoity procesor AMD Ryzen 5 5625U, 16 GB nielutowanej pamięci RAM, szybki SSD PCIe 3.0 oraz system Windows 11 Home.

Dell Inspiron 15 3525 został wyposażony w procesor AMD z rodziny APU Barcelo-U (czyli de facto lekko usprawniony układ Cezanne-U). Układy AMD Ryzen serii 5000U na 2022 rok (Ryzen 3 5425U, Ryzen 5 5625U oraz Ryzen 7 5825U) wykorzystują usprawnioną architekturę Zen 3, oferującą zauważalny wzrost wydajności jednowątkowej oraz dalszy wzrost wydajności wielowątkowej w porównaniu do Zen 2. Układy AMD Barcelo oferują maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków, ale jednocześnie w porównaniu do APU Renoir, zyskujemy dwukrotnie więcej pamięci cache L3. Testowana jednostka to AMD Ryzen 5 5625U o TDP na poziomie 15 W. Bazowy zegar procesora wynosi 2,3 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,3 GHz. Procesory AMD Barcelo posiadają także 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 3200 MHz (ten wariant pamięci użyto w testowanym Dellu) oraz LPDDR4x 4266 MHz. Największą bolączką APU AMD Barcelo jest niewielka liczba linii PCIe dla osobnej karty graficznej - do dyspozycji ponownie otrzymujemy tylko 8 linii PCIe 3.0, chociaż w przypadku smukłych laptopów bez dGPU nie będzie to mocno odczuwalne. PCIe 4.0 wprowadzono dopiero przy okazji debiutu najnowszej generacji APU Rembrandt, czyli układów Ryzen serii 6000.

Usprawnień doczekał się również zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega (przejście na iGPU RDNA 2 zaszło dopiero w Ryzenach 6000 z rodziny APU Rembrandt), jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym TSMC. Pod względem modyfikacji, iGPU z rodziny APU Cezanne bliżej do Radeona VII niż do starszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych generacji APU, układy z rodziny Cezanne otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 7 w Ryzenie 5 5625U taktowanie rdzenia graficznego wynosi maksymalnie 1800 MHz.