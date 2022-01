19-latek przejął zdalną kontrolę nad ponad 20 autami marki Tesla. Luka w oprogramowaniu aut? No właśnie nie

Dziewiętnastoletni specjalista ds. bezpieczeństwa IT David Columbo poinformował na Twitterze, że przejął zdalną kontrolę nad ponad 20 samochodami marki Tesla w 10 krajach. Wszystko oczywiście bez wiedzy ich właścicieli. Columbo nie zamierza jednak publicznie zdradzić jak tego dokonał, przynajmniej dopóki nie zgłosi owej luki organizacji non-profit o nazwie Mitre, która zajmuje się wsparciem różnych agencji rządowych USA w dziedzinie lotnictwa, obrony, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa wewnętrznego i cyberbezpieczeństwa. Columbo podkreślił jednak, że przejęcie zdalnej kontroli możliwe jest nie z winy producenta, a z winy popełnianych przez użytkowników aut błędów.

Columbo twierdzi, że może namierzyć dokładną lokalizację każdego samochodu, wyłączyć w nim zabezpieczenia, otworzyć drzwi i okna (i to nawet gdy auta są w drodze), odtwarzać muzykę czy filmy z serwisu YouTube z pełną głośnością itd. Chociaż Columbo nie może zdalnie prowadzić samochodów to mógłby je ukraść, gdyby tylko te pojawiły się w jego okolicy. Zespół ds. bezpieczeństwa Tesli miał już poinformować Columbo, że zajmuje się naprawieniem problemu.

So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them…