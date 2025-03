Tencent pracuje nad nowym handheldem z procesorem Intel Lunar Lake i funkcją wyświetlania trójwymiarowego obrazu

Handheldy do gier coraz bardziej zyskują na popularności. Jest to między innymi efekt braku czasu na dłuższą rozgrywkę. Urządzenia te pozwalają bowiem uruchomić ulubioną grę nawet w trakcie krótkiej przerwy od obowiązków, niezależnie od tego, gdzie użytkownik aktualnie przebywa. Nie dziwi zatem, że coraz więcej producentów przygotowuje własny sprzęt tego typu. Do Valve, MSI, ASUS-a i innych w nieodległej przyszłości dołączy także Tencent.

Tencent pracuje nad przenośną konsolą o wstępnej nazwie 3D One. Urządzenie będzie prawdopodobnie napędzane przez procesor Intel Core Ultra 7 258V oraz zaoferuje bardzo dobry ekran z opcją 3D.

Handheld chińskiego przedsiębiorstwa będzie pod pewnymi względami urządzeniem unikatowym. Projekt powstaje ponoć we współpracy z firmą Intel, co zaowocuje wykorzystaniem procesora z rodziny Lunar Lake. Prawdopodobnie chodzi tutaj o jednostkę Core Ultra 7 258V. Jest to procesor z ośmioma rdzeniami (cztery rdzenie Performance i cztery rdzenie Efficient) i obsługą ośmiu wątków. Jego maksymalne taktowanie Turbo wynosi 4,8 GHz. To jednak nie procesor sprawi, że konsola Tencentu będzie unikatowa. Sprzęt ma bowiem oferować możliwość wyświetlania trójwymiarowego obrazu bez użycia okularów. Wykorzystywany będzie w tym celu specjalny system śledzący oczy użytkownika. Tego typu urządzenia nie ma aktualnie na rynku.

Poza procesorem Lunar Lake, konsola Tencentu (określana obecnie mianem "3D One") ma być wyposażona w 32 GB pamięci LPDDR5X i dysk SSD o pojemności nawet 1 TB. Sam ekran będzie zaś cechował się przekątną 11 cali i zaoferuje rozdzielczość 2,5K, z odświeżaniem do 120 Hz. Duży wyświetlacz sprawi, że urządzenie będzie można też wykorzystywać jako tablet z dedykowaną klawiaturą. Całość ma uzupełnić dobry akumulator, który ma nie odbiegać od wykorzystanego w urządzeniu ASUS ROG Ally X. Niestety nie znamy na razie żadnych innych szczegółów dotyczących handheldu Tencenta, w tym jego ceny, daty premiery czy rynków, na których zadebiutuje. Sprzęt wzbudza jednak niewątpliwie ciekawość.

