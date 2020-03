PlayGalaxy Link: Samsung zamyka swój serwis streamingu gier

Serwis Samsung PlayGalaxy Link, od pierwszych zapowiedzi obiecywał tak zwany "gaming na wynos" (Gaming on the go). Formuła najpewniej się jednak nie sprawdziła, jako że PlayGalaxy już za dziewięć dni (27 marca 2020) zostanie zamknięte. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tej platformie, nie martwcie się - nie jesteście sami. Taki stan rzeczy (brak popularności) wynika najpewniej z tego, że serwis skierowany był głównie do właścicieli urządzeń z serii Samsung Galaxy. Taki był przynajmniej zamysł, gdyż beta serwisu była dostępna wyłącznie dla posiadaczy modelu Samsung Galaxy Note10 (bo i wystartował wraz z premierą "Notatnika" we wrześniu 2019). Reszta urządzeń nie doczekała się jednak wsparcia serwisu.

Rozwiązanie Samsung PlayGalaxy Link pozwalało właścicielom urządzeń z rodziny Galaxy na strumieniowe przesyłanie gier z komputera na urządzenie mobilne za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub komórkowej. Całość opracowana została przy współpracy z nowojorskim startupem Parsec. Najwyraźniej, skoro zdecydowano się na zamknięcie usługi, ta nie przynosiła oczekiwanych zysków, choć oficjalne stanowisko Samsunga brzmi: zakończenie rozwoju w związku ze zmianami w polityce wewnętrznej firmy. Zmiana polityki ma jednak bardzo niejednoznaczny wydźwięk i może oznaczać w zasadzie wszystko. Na szczęście na temat zamknięcia PlayLink wiemy nieco więcej.

Samsung ma się mianowicie szykować do powołania nowego projektu zapewniając, że zamknięcie PlayLink pozwoli na bardziej efektywne skoncentrowanie zasobów i wniesieniu wartości do nowego produktu. Cóż, najpewniej Samsung wyciągnął wnioski z wygaszanego serwisu, nie rezygnując przy tym z dalszej pracy w obrębie gamingu. Co więcej, według najnowszych informacji, nadchodzący projekt ma powstać przy współpracy z samym Microsoftem. Być może chodzi więc o współpracę przy Projekt xCloud. Samsung PlayGalaxy Link do działania wymagał komputera o minimalnych podzespołach takich jak procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM oraz karta graficzna Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX550. Aplikacja wspierała ponadto wiele kontrolerów, myszy oraz klawiatur poprzez połączenie Bluetooth.

