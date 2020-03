DFI GHF51: komputer wielkości Raspberry Pi z układem AMD Ryzen

Komputery jednopłytkowe, zwane w skrócie z języka angielskiego SBC, cieszą się sporą popularnością wśród entuzjastów i majsterkowiczów. Chociaż dostępne były na rynku od dawna, to brytyjskie Raspberry Pi ze swoją niską ceną i dużym wsparciem przyczyniły się do zainteresowania tym rynkiem przez innych producentów. Dzisiaj skupimy się na legendarnej firmie DFI, która postanowiła zaprezentować swoją wizję tego typu urządzenia. Jest ona o tyle wyjątkowa, że na laminacie wielkości karty kredytowej znajdziemy układ AMD Ryzen Embedded 1000, kości pamięci DDR4, wbudowaną pamięć eMMC oraz złącze Mini PCI. A wszystko to zdolne do pracy pod klasycznym Windowsem lub Linuksem.

Najnowsze komputery jednopłytkowe od DFI oparte będą zarówno na układach AMD Ryzen Embedded 1000, jak i procesorach Intel Atom.

DFI GHF51 to jednopłytkowy komputer o wymiarach 84 x 55 milimetrów. Na zielonym laminacie znajdziemy 2-rdzeniowy i 4-wątkowy układ AMD Ryzen Embedded R1305G pracujący z zegarem bazowym 1,5 GHz i maksymalnym taktowaniem do 2,8 GHz przy TDP od 8 do 10 W. Dysponuje on zintegrowanym układem graficznym AMD Radeon Vega wyposażonym w 3 jednostki CU, który wspiera materiały wideo H.265, VP9 oraz rozdzielczość 4K. Pamięć RAM to jednokanałowe DDR4 o pojemności od 2 do 8 GB i pracujące z zegarem do 3200 MHz. Pamięć wewnętrzna zaś to układ eMMC o pojemności od 16 do 64 GB, a całość dopełnia złącze Mini PCIe.

DFI GHF51 dysponuje pełnowymiarowym złączem sieciowym RJ-45, które powiązane jest z gigabitowym kontrolerem Intel I211AT; jednym USB 3.1 Gen 2 typu C oraz dwoma micro HDMI 1.4. Producent deklaruje pełne wsparcie dla Windows 10 IoT Enterprise oraz systemów operacyjnych z rodziny Linuks, jednak biorąc pod uwagę zastosowanie układu AMD Ryzen Embedded R1305G nie powinno być też problemu z zainstalowaniem "zwykłego" Windowsa 10. Sugerowana cena i data dostępności opisywanego SBC nie została zdradzona, z pewnością jednak nie będzie to tanie urządzenie. Fani Niebieskich będą mieć jednak do wyboru komputer jednopłytkowy o tych samych wymiarach oparty na procesorze Intel Atom E3900.

Źródło: Lilputing