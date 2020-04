TeamGroup prezentuje dyski SSD T-Force Cardea Zero Z330 i Z340

Tajwańska firma TeamGroup rozszerza rodzinę dysków półprzewodnikowych PCIe M.2 z serii Cardea Zero o dwóch nowych przedstawicieli dołączających do obecnego (i testowanego na naszych łamach Z440). Będą to SSD T-FORCE CARDEA ZERO-Z330 i ZERO-Z340. Dyski obsługują interfejs PCIe Gen3 x4 oraz protokół NVMe 1.3. Pewnego rodzaju nowum jest to, że do ich chłodzenia służy moduł wykonany z grafenowej folii miedzianej. Jest on wykonany w specjalnej technologii, aby uzyskać cienką i lekką konstrukcję o grubości mniejszej niż 1 mm. Dyski z serii Cardea Zero Z330 i Z340 dostępne będą w pojemnościach od 256 GB do 1 TB, czyli najczęściej wybieranych przez konsumentów.

TeamGroup T-FORCE CARDEA ZERO-Z330 i ZERO-Z340 objęte są 5-letnim okresem gwarancji, czyli na poziomie zbliżonym do oferowanej w tym segmencie konkurencji.

Według informacji od producenta, po długich i rygorystycznych testach (w tym również wygrzewania) okazało się, że opatentowana grafenowa folia służąca do chłodzenia dysków SSD T-FORCE CARDEA ZERO-Z330 i CARDEA ZERO-Z340 M.2, ​​może zapewnić do 9% lepszy efekt chłodzenia (przypuszczalnie w porównaniu do dysku bez żadnego radiatora) po ponad trzech godzinach operacji ciągłego odczytu/zapisu. Czyli tak naprawdę możliwe, że może być zbyt ciepło przy słabym obiegu powietrza w obudowie. TeamGroup T-FORCE CARDEA ZERO-Z330 i ZERO-Z340 oferują prędkości ciągłego odczytu/zapisu na poziomie odpowiednio do (dla wersji 1 TB) 2100/1700 MB/s i 3400/3000 MB/s, zapewniając tym samym różne rozwiązania dla różnych potrzeb użytkowników.

Gwarantowana ilość zapisanych danych (TBW) w przypadku wariantu Z330 to 200 TB dla 256 GB, 400 TB dla wersji 512 GB oraz 600 TB dla 1 TB wariantu dysku. IOPS (ilość operacji wejścia/wyjścia na sekundę) wynosi do 220K/200K (odczyt/zapis). Dla droższego z produktów TBW kształtuje się od 380 TB (256 GB wersja), przez 800 TB (512 GB) do 1665 TB dla 1 TB modelu, natomiast osiągane IOPS do 450K/400K. Nowe dyski TeamGroup wyposażone są we wszechstronne inteligentne technologie zarządzania, takie jak S.M.A.R.T., polecenie TRIM, mechanizm korekcji błędów LDPC ECC itp. (czyli standard rynkowy). Więcej informacji znajdziecie pod adresami T-Force Cardea Zero Z330 / T-Force Cardea Zero Z340.

Źródło: Guru3D, TeamGroup