Test SSD na trzech procesorach - Team Group Cardea Zero Z440

Lista producentów posiadających wysokowydajne nośniki SSD wykorzystujące interfejs PCI-Express 4.0 systematycznie się powiększa, chociaż obecnie jedynie platforma AMD AM4 pozwala wykorzystać potencjał nowych SSD-ków. Firmom najwyraźniej powyższa sytuacja nie przeszkadza, podobnie jak dostępność zaledwie jednego kontrolera, sprawiającego że wszystkie modele oferują niemalże identyczne osiągi. Wcześniej testowałem już flagowce Corsair, ADATA i Patriot, natomiast dzisiaj do wyścigu dołącza Team Group T-Force Cardea Zero Z440 będący najmłodszym spośród wszystkich wymienionych. Jednak żeby nie tworzyć kolejnych przewidywalnych testów, postanowiłem tym razem porównać wydajność SSD-ka uwzględniając trzy procesory na dwóch rożnych platformach - zobaczymy jakie przyniesie to efekty...

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia napędzająca SSD (Solid State Drive) funkcjonuje w sektorze urządzeń wyspecjalizowanych od kilkudziesięciu lat, chociaż dopiero w ostatnim okresie zaczęła zyskiwać na popularności wśród zwykłych użytkowników, co zawdzięczamy przede wszystkim spadkowi cen komponentów (głównie pamięci). Pierwsze urządzenia będące protoplastami obecnych SSD pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286, więc długo czekały na szansę zaistnienia w masowej świadomości. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga nośników półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - modele wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na brak ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Nośniki SSD wykorzystują cztery rodzaje modułów NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - pierwsze to domena rozwiązań serwerowych, pozostała trójka jest najczęściej spotykana w konstrukcjach konsumenckich, aczkolwiek TLC stanowią największy procent wśród używanych kości. Pozostałymi kluczowymi czynnikami dla wydajności dysków jest kontroler i odpowiedni firmware, które muszą razem współpracować zapewniając stabilność całej konstrukcji.

Dziś w menu polecamy test dysku SSD Team Group T-Force Cardea Zero Z440 na trzech procesorach i dwóch platformach sprzętowych.

Team Group T-Force Cardea Zero Z440 1 TB bazuje na ośmiokanałowym kontrolerze Phison PS5016-E16, czyli jednostce wykonanej w sprawdzonej 28 nm litografii, dysponującej dwoma rdzeniami ARM Coretx5 doprawionymi procesorem CoX. Układ sterujący posiada również bufor pamięci DDR4, obsługuje szyfrowanie 256-bit AES i TCG Opal 2.0, aczkolwiek od samego producenta zależy jakie standardy będzie wspierał. Wszystkie dotychczas testowane nośniki SSD PCI-Express 4.0 wykorzystywały właśnie ten kontroler i raczej nieprędko pojawi się cokolwiek nowego. Pamięci zastosowane w Team Group T-Force Cardea Zero Z440 to 64-ro warstwowe moduły 3D TLC NAND (BiCS4), którym towarzyszy 1 GB pamięci podręcznej DDR4. Corsair Force MP600, ADATA XPG Gammix S50 oraz Patriot Viper VP4100 posiadają niemal identyczną specyfikację - deklarowana wydajność sięga w przypadku odczytu 5000 MB/s oraz 4400 MB/s zapisu sekwencyjnego (750.000 / 750.000 IOPS). Czas bezawaryjnej pracy oszacowano na 1.700.000 godzin, natomiast limit TBW wynosi 1.8 PB przy pięcioletniej gwarancji. Otrzymujemy także system chłodzenia w postaci grafeonowo-miedzianego radiatora o grubości 0,2 mm.

Ponieważ rzeczywistą wydajność Team Group T-Force Cardea Zero Z440 1 TB łatwo wydedukować na podstawie poprzednich testów SSD PCI-Express 4.0, głównym założeniem niniejszej publikacji było sprawdzenie faktycznych różnic w wydajności między trzema procesorami osadzonymi w dwóch platformach. Pierwszą będzie Intel Z370 / Core i7-8700K 5000 MHz / DDR4-3600 CL15, drugą AMD X570 / Ryzen 5 3600 4000 MHz / DDR4-3600 CL15, natomiast trzecią AMD X570 / Ryzen 7 3800X 4400 MHz / DDR4-3800 CL14. Pozwoliło to precyzyjnie określić jak konfiguracja sprzętowa wpływa na wyniki wydajności, a zwłaszcza procesor i DRAM będące istotnymi elementami wielu pomiarów związanych z operacjami na plikach. Prosiliście kiedyś w komentarzach o podobne zestawienie więc kierowany ciekawością postanowiłem takowe przygotować. Uprzedzając pytania - magistrala Infinity Fabric w trzecim komplecie pracowała synchronicznie przy stabilnych 1900 MHz, zatem osiągnąłem praktycznie maksimum platformy AM4, którą zamierzam od dzisiaj wykorzystywać w testach pamięci masowych. Jak zareaguje na zmianę Team Group T-Force Cardea Zero Z440 1 TB zaraz się przekonacie…