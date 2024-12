TCL ujawnia nowe informacje o swoim topowym telewizorze na 2024 rok. Ponad 14 tysięcy diod Mini LED i jasność do 6500 nitów

TCL to jedna z największych marek telewizorów na świecie i jednocześnie jest jedną z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw na tym polu. Corocznie prezentowane są zarówno dobrze wycenione modele TV jak również te flagowe, do których umieszczane jest mnóstwo nowinek technologicznych. W Chinach zaprezentowano najnowszy, topowy model o nazwie TCL X11H (w Europie oraz w USA będzie oferowany pod innymi nazwami), który zdaje się wyciskać co tylko się da z technologii Mini LED.

TCL zdradza pierwsze informacje na temat flagowego telewizora na 2024 rok. TCL X11H ma zaoferować nawet ponad 14 tysięcy diod Mini LED, a szczytowa luminancja w HDR będzie sięgać 6500 nitów.

TCL X11H to nowy, flagowy telewizor, który zaoferowany będzie w dwóch rozmiarach: 85 oraz 98 cali. W obu przypadkach mowa o wykorzystaniu matrycy VA o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, wraz ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Oba warianty urządzenia wykorzystują także system lokalnego wygaszania z użyciem diod Mini LED. Tutaj producent będzie chciał wykorzystać maksymalnie technologię, bowiem 98" model otrzyma system z 14 112 diodami Mini LED, podczas gdy mniejszy, 85" będzie wykorzystywał system wygaszania na bazie 10 368 diod Mini LED. Powinno dać to bardzo dobrą jakość czerni oraz wysoki kontrast, nawet przy zachowaniu wspomnianych wyżej przekątnych.

TCL X11H w obu rozmiarach będą jednak dzieliły inny element specyfikacji i jest nim maksymalna luminancja w trybie HDR. Ta ma sięgać imponujących 6500 nitów. System lokalnego wygaszania, którym chwali się TCL, w nowej generacji ma być o 40% bardziej energooszczędny w porównaniu do wcześniejszej wersji, co również przekłada się na wyższą luminancję. Na chwilę obecną nie znane są inne szczegóły urządzenia. Telewizor do Europy trafi zapewne nie wcześniej niż w drugiej połowie roku i to pod inną nazwą.

Źródło: FlatpanelsHD