Test Panasonic TX-65MZ1500E - 65-calowy telewizor 4K z matrycą Master OLED Pro, NVIDIA G-SYNC oraz AMD FreeSync

Panasonic nie od dzisiaj jest znany ze swojej wysokiej jakości, jeśli chodzi o telewizory z wyświetlaczami OLED. Pod koniec 2022 roku mieliśmy okazję testować model Panasonic TX-65LZ2000E, który był ówcześnie topowym przedstawicielem w ofercie japońskiego producenta. Choć niedawno zaprezentowano już kolejną generację z 2024 roku (Panasonic Z95A oraz Z93A), my jeszcze otrzymaliśmy możliwość sprawdzenia ubiegłorocznego modelu Panasonic TX-65MZ1500E. Choć w rzeczywistości nie jest to najwyższy w hierarchii telewizor z 2023 roku, to pod względem czystej jakości obrazu i tak wypada jeszcze lepiej niż wspomniany model TX-65LZ2000E. Jest to spore wyróżnienie, bo już w urządzeniu z 2022 roku byłem bardzo zadowolony z jakości wyświetlanego obrazu.

Autor: Damian Marusiak

Panasonic TX-65MZ1500E, choć nie jest de facto flagowym telewizorem firmy z roku 2023, to jednak pod wieloma względami oferuje jeszcze lepszą specyfikację niż faktycznie topowy wariant TX-65LZ2000E z 2022 roku (który również mieliśmy okazję swego czasu testować). Telewizor należy do rodziny Master OLED Pro, gdzie wykorzystano autorski procesor HCX Processor Pro AI, który ma wspomagać dodatkową obróbkę obrazu (odpowiada chociażby za takie funkcje jak łagodna gradacja obrazu czy upscalowanie materiałów niższej rozdzielczości) oraz oferować bardzo rozbudowane możliwości kalibracji obrazu. Model ten oferuje 65-calowy ekran 4K ze wsparciem dla wszystkich popularnych norm HDR: HDR10, HLG (telewizyjny HDR), HDR10+ Adaptive oraz Dolby Vision IQ. Wśród nowości warto wspomnieć chociażby o wsparciu dla NVIDIA G-SYNC Compatible, co nie było oficjalnie dostępne we wcześniejszych modelach.

Panasonic TX-65MZ1500 to niemal flagowy telewizor japońskiej firmy z roku 2023. Wyposażony został w 65-calowy ekran OLED od firmy LG Display (tzw. OLED EX, a więc charakteryzujący się nieco wyższą luminancją).

Panasonic w swoich telewizorach wykorzystuje matryce WRGB OLED pochodzące z fabryk LG Display. Począwszy od 2022 roku koreańskiemu producentowi udało się nieco zwiększyć ich jasność (zwłaszcza w trybie HDR), jak również jeszcze bardziej wzmocnić ich trwałość (matryce te zostały określane jako OLED EX). Ekrany produkowane przez LG Display charakteryzują się tym, że podstawowy element generujący światło (emiter) wytwarza światło białe (stąd nazwa WRGB OLED lub WOLED). Wcześniejsze OLED-y (te sprzed 2022 roku) odznaczały się luminancją w trybie HDR na poziomie około 600-700 nitów, z kolei w testowanym modelu od Panasonica możemy liczyć nawet na około 900 nitów na niemal pełnym ekranie oraz blisko 1100 nitów (szczytowo) na skrawku ekranu. Dla treści Ultra HD są to wystarczające wartości, by zaprezentować doskonałej jakości obraz, tym bardziej że OLED ma dwie główne cechy: bardzo wysoki kontrast oraz perfekcyjną czerń, potęgującą niezwykłą wręcz plastyczność obrazu. Jeśli jednak takie wartości są dla Was niewystarczające, to powinniście zwrócić uwagę na najwyższy model z roku 2023 (zanim wejdą tegoroczne wersje Panasonic Z95A), czyli Panasonic MZ2000, który oferuje ekran WOLED z dodatkową warstwą Micro Lens Array. Finalnie warto również zwrócić uwagę na fakt, że choć Panasonic wykorzystuje ekrany od LG, to japońskie przedsiębiorstwo dostosowuje panele pod własne wymogi. Stąd dochodzi kwestia m.in. rygorystycznego podejścia do fabrycznej kalibracji czy ulepszenie systemu odprowadzania ciepła, co finalnie jest czynnikiem wpływającym na wydłużenie żywotności paneli OLED. Finalnie zatem choć Panasonic nie odpowiada za produkcję matryc, tak poświęca nadal sporo czasu, aby wyciągnąć z zakupionych ekranów maksimum, co jest tylko możliwe przy obecnej technologii.

Panasonic TX-65MZ1500E Panasonic TX-65LZ2000E Matryca OLED (OLED EX, WOLED) OLED (OLED EX, WOLED) Przekątna 65 cali 65 cali Rozdzielczość 3840 x 2160, 16:9 3840 x 2160, 16:9 Częstotliwość odświeżania 120 Hz 120 Hz NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Comptible (nieoficjalna obsługa) AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Zakrzywienie - - Czas reakcji 0.1 ms GtG 0.1 ms GtG Współczynnik kontrastu ∞:1 ∞:1 Luminancja 150 nitów (typowo, SDR)

~900 nitów (HDR)

~1100 nitów (HDR, skrawek ekranu L20) 150 nitów (typowo, SDR)

~800 nitów (HDR)

~1000 nitów (HDR, skrawek ekranu L20) Głębia barw 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie barw 100% sRGB, ~96% DCI-P3 100% sRGB, ~96% DCI-P3 HDR HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1 (4K @120 Hz) w tym 1x HDMI eARC

2x HDMI 2.0 (4K @60 Hz) 2x HDMI 2.1 (4K @120 Hz), w tym 1x HDMI eARC

2x HDMI 2.0 (4K @60 Hz) Głośniki 50 W (system 2.2 - 2x 15 W - głośniki wysokotonowe + 2x 10 W - głośniki niskotonowe) 160 W (przednia matryca liniowa: 80 W + boczne: 15 W x 2 + skierowane do góry: 15 W x 2 + niskotonowy: 20 W) 7 kanałów + niskotonowy mono z radiatorem pasywnym x 2 Funkcje dla graczy Game Bar, VRR (maksymalnie do 120 klatek na sekundę na konsolach), ALLM Game Bar, VRR (maksymalnie do 120 klatek na sekundę na konsolach), ALLM Waga z podstawą 24 kg 29,5 kg Wymiary z podstawą 1448 x 910 x 350 mm 1448 x 910 x 350 mm Zgodność z VESA 300x300 300x300 Cena 15 799 złotych (luty 2024) 12 899 złotych (grudzień 2022)

W teście telewizora Panasonic TX-65MZ1500E, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu systemu operacyjnego My Home Screen 8.0. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz jakość czerni. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.