TCL X955 - Flagowy telewizor 4K QD-Mini LED z jasnością w trybie HDR sięgającą imponujących 5000 nitów

TCL to obecnie jeden z największych producentów telewizorów, a w swojej ofercie ma przede wszystkim modele oparte na technologii LCD (bez lub z podświetleniem typu Mini LED). Oferowane telewizory często charakteryzują się również dobrą relacją ceny do specyfikacji technicznej. Podczas rozpoczynających się targów IFA w Berlinie, TCL zaprezentował swój najnowszy, flagowy telewizor o oznaczeniu TCL X955. Jego specyfikacja może zrobić wrażenie, zwłaszcza pod kątem jasności w trybie HDR.

TCL X955 to najnowszy, flagowy telewizor producenta, który dostępny będzie w wersjach 85" oraz 98". Wyświetlacz charakteryzuje się wykorzystaniem podświetlenia typu Mini LED (ponad 5000 niezależnych stref) oraz maksymalną luminancją w trybie HDR, sięgającą 5000 nitów.

TCL X955 zaprezentowany został pod hasłem "Premium QD-Mini LED 4K TV". Wykorzystano tutaj matrycę VA w połączeniu z warstwą kropek kwantowych (Quantum Dot) oraz podświetleniem typu Mini LED. Warstwa Quantum Dot pozwala na pokrycie 98% przestrzeni barw DCI-P3. TCL X955 oferowany będzie w rozmiarach 85" oraz 98" i charakteryzuje się lokalnym wygaszaniem bazującym na 5184 niezależnych stref podświetlenia (prawdopodobnie do takiego wyniku wykorzystano ponad 20 tysięcy diod Mini LED). Kontrast statyczny matrycy VA wynosi 6000:1 (5600:1 dla wersji o przekątnej 85"), jednak dzięki podświetleniu Mini LED będzie można go znacząco podnieść, jednocześnie poprawiając jakość czerni. Telewizor oferuje ponadto częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz (z Variable Refresh Rate) oraz obsługę techniki AMD FreeSync Premium Pro.

TCL 85X955 TCL 98X955 Przekątna ekranu 85" 98" Rozdzielczość 3840 x 2160 3840 x 2160 Rodzaj matrycy VA + Quantum Dot VA + Quantum Dot Kontrast statyczny 5600:1 6000:1 System podświetlenia Mini LED (5184 strefy wygaszania) Mini LED (5184 strefy wygaszania) Obsługa HDR HDR10, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HLG HDR10, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HLG Luminancja matrycy SDR: 720 nitów (typowo)

HDR: do 5000 nitów (szczytowo) SDR: 720 nitów (typowo)

HDR: do 5000 nitów (szczytowo) Odświeżanie matrycy 144 Hz 144 Hz Technika odświeżania AMD FreeSync Premium Pro AMD FreeSync Premium Pro Funkcje dla graczy HDMI 2.1, VRR, ALLM, Game Master 2.0 z Game Bar HDMI 2.1, VRR, ALLM, Game Master 2.0 z Game Bar Łączność WiFi 6, Bluetooth 5.2 WiFi 6, Bluetooth 5.2 System Smart TV Google TV Google TV Wymiary (z podstawą) 1887 x 418 x 1122 mm 2178 x 418 x 1287 mm Waga (z podstawą) 48,7 kg 69 kg

Dzięki zastosowaniu m.in. zaawansowanego systemu lokalnego wygaszania, telewizor TCL X955 ma odznaczać się bardzo wysoką luminancją w trybie HDR (TV obsługuje normy HDR10, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive oraz HLG). O ile typowa jasność w SDR to 720 nitów, tak w HDR szczytowo ma sięgać aż 5000 nitów. W takich warunkach to prawdopodobnie najjaśniejszy telewizor, jaki dotychczas ogłoszono. TCL X955 ma być również dopracowany pod kątem gier. Do dyspozycji oddano funkcję Game Master 2.0 z wbudowanym panelem Game Bar oraz obsługą technologii VRR i ALLM (Auto Low Latency Mode). Telewizor posiada cztery złącza HDMI, z czego dwa to porty HDMI 2.1 o pełnej przepustowości. Rozbudowany jest także system audio (głośniki dostrojone we współpracy z marką Onkyo) w systemie 4.2.2 o mocy do 160 W. Całość bazuje na systemie Google TV. Data premiery w sklepach oraz ceny nie są obecnie znane.

Źródło: TCL