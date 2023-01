TCL QM850G, TCL Q750G oraz TCL Q650G - nowe telewizory 4K LCD, opcjonalnie z podświetleniem Mini LED i w rozmiarze do 98"

Targi CES w Las Vegas od zawsze kojarzone są nie tylko z komputerowymi nowinkami, ale przede wszystkim z najnowszymi rozwiązaniami dla branży RTV. To tutaj najwięksi producenci przyzwyczaili nas do pierwszego, publicznego pokazu nowych telewizorów, które w danym roku będą gościć na rynku. W tym roku wydarzenie wyjątkowo odpuściła sobie firma Sony, która najnowsze telewizory pokaże wiosną, na odrębnym wydarzeniu. Samsung, LG i Panasonic pokazali swoje nowości, podobnie jak bardzo szybko rozwijająca się firma TCL. Chiński producent oferuje w tym roku trzy nowe serie telewizorów: QM850G, Q750G oraz Q650G.

TCL w tym roku nie wypuszcza na rynek żadnych nowych telewizorów 8K, co związane jest z brakiem zainteresowania wśród klientów. Zamiast tego na targach CES 2023 zaprezentowano nowe modele 4K LCD, w tym flagowy model TCL QM850G z podświetleniem Mini LED w rozmiarze do 98".

Flagową serią na 2023 rok będzie TCL QM850G, oferowany od wiosny 2023 roku w rozmiarach 65", 75", 85" oraz 98". Wykorzystuje on matrycę VA z warstwą kropek kwantowych (Quantum Dot) oraz podświetleniem typu Mini LED. Największy z modeli - ten o przekątnej 98 cali - ma zaoferować 2300 niezależnych stref podświetlenia oraz szczytową luminancję do 2000 nitów w trybie HDR. Dodatkowo TCL potwierdza, że w drugiej połowie roku do oferty dołączy dodatkowy model, w którym parametry będą jeszcze bardziej wykręcone, oferując 5000 stref podświetlenia oraz jasność w HDR sięgającą 3000 nitów. Tegoroczne telewizory TCL oparte będą na systemie Google TV z dostępem do popularnych aplikacji VOD tj. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO MAX czy YouTube. Na pokładzie nie zabraknie także 4 portów HDMI 2.1.

TCL QM850G TCL Q750G TCL Q650G Rozmiar ekranu 65", 75", 85", 98" 55", 65", 75", 85" 50", 55", 65", 75" Typ ekranu VA + Quantum Dot + Mini LED (do 2300 stref podświetlenia) VA + Quantum Dot + podświetlenie typu FALD (do 200 stref podświetlenia) VA + Quantum Dot (brak lokalnego systemu podświetlenia typu FALD, podświetlenie krawędziowe) Rozdzielczość 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania 144 Hz 144 Hz 60 Hz Jasność (maksymalnie) Do 2000 nitów ? ? Wsparcie dla HDR HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision IQ HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision IQ HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision Kodeki audio Dolby Atmos, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby AC-4 Kodeki wideo MPEG4/2, HEVC, VP9-2, AV1 Porty HDMI 4x HDMI 2.1 (VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium)

Jeden HDMI dodatkowo zgodny z eARC 4x HDMI 2.0b (ALLM)

Jeden HDMI zgodny z eARC/ARC System Smart TV Google TV Google TV Google TV Dostęp do aplikacji VOD Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO MAX, Hulu (USA), YouTube

Druga seria telewizorów to TCL Q750G, które w przeciwieństwie do flagowej serii QM850G, nie zaoferują podświetlenia Mini LED, zamiast tego skorzystają z lokalnego systemu FALD. Seria ta oferowana będzie w rozmiarach 55", 65", 75" oraz 85", a największy model ma otrzymać system FALD z 200 strefami wygaszania. Podobnie jak topowa linia, także tutaj możemy liczyć na wsparcie dla HDR10, HLG, HDR10+ oraz Dolby Vision IQ, podobnie jak na obecność 4 złączy HDMI z obsługą m.in. VRR czy AMD FreeSync Premium. Ostatnia z serii to TCL Q650G, będąca najbardziej ekonomiczną cenową linią, wykorzystującą matryce VA z warstwą kropek kwantowych, ale bez rozbudowanego systemu podświetlenia (mowa o klasycznym, krawędziowym podświetleniu typu Edge). Ten model otrzyma matrycę z odświeżaniem 60 Hz i z portami HDMI 2.0b. Wszystkie tegoroczne telewizory oferowane są w rozdzielczości 4K, a TCL nie zamierza w 2023 wprowadzać żadnych modeli 8K. Dlaczego? Według producenta, popyt na ekrany 8K jest tak niewielki, że nie ma sensu wypuszczania kolejnych tego typu modeli.



TCL QM850G



TCL QM850G - flagowy telewizor 4K na 2023 rok w rozmiarze 98"



TCL Q750G (2023)



TCL Q650G (2023)

Źródło: TCL, FlatpanelsHD