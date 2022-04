TCL C93, C83, C73 oraz C63 - prezentacja najnowszych telewizorów. Na pokładzie m.in. podświetlenie Mini LED, Quantum Dot i 144 Hz

TCL jest obecnie jedną z największych firm produkujących telewizory - w samej Polsce pod koniec ubiegłego roku trafiła do grupy TOP 5 najszybciej sprzedających się marek związanych bezpośrednio z telewizorami. TCL był także pierwszym producentem, wprowadzającym na szerszą skalę modele TV LCD z podświetleniem typu Mini LED. W tym roku możemy spodziewać się sklepowego debiutu aż czterech nowych serii telewizorów 4K, z czego dwie wykorzystają wspomniane podświetlenie Mini LED. W tym roku nie brakuje jeszcze lepszego dopracowania technologii oraz wprowadzenia funkcjonalności, z których skorzystać powinni przede wszystkim gracze. Jakich dokładnie serii telewizorów spodziewamy się w tym roku? TCL C93, TCL C83, TCL C73 oraz TCL C63.

TCL zaprezentował najnowsze telewizory 4K, które dostępne będą w Europie w najbliższych miesiącach. Mowa o czterech seriach: TCL C93, TCL C83, TCL C73 oraz TCL C63. Dwie pierwsze wykorzystują m.in. podświetlenie Mini LED.

Najbardziej rozbudowaną serią w tym roku będzie TCL C93, oferowany w rozmiarach 65 oraz 75 cali i rozdzielczości 4K. Modele te odznaczają się wykorzystaniem podświetlenia Mini LED oraz użyciem 12 tysięcy diod LED, które tworzą ponad 2000 niezależnych stref wygaszania. Za bardziej dopracowane (względem konkurencyjnych rozwiązań opartych na podświetleniu Mini LED) sterowanie jasnością oraz kontrastem odpowiada technologia TCL Mini LED OD5, oznaczającą odległość pomiędzy podświetleniem a wyświetlaczem LCD wynoszącą 5 mm. Czwarta generacja Mini LED w telewizorach TCL oferuje także 16-bitową zmianę poziomu podświetlenia dla bardziej subtelnej kontroli jasności oraz jeszcze żywszych kolorów. Ponadto wbudowany procesor do sterowania podświetleniem Mini LED charakteryzuje się dodatkowo jeszcze niższym opóźnieniem podświetlenia do 1 klatki zamiast 3 w przypadku zwykłego podświetlenia (1 klatka oznacza 1/120 sekundy - 0,0083 sekundy), skutkiem czego obraz ma odznaczać się mniej widoczną poświatą i lepszą ostrością.

TCL C93 oferuje matrycę 4K ze wsparciem dla czterech formatów HDR: HDR10, HLG, HDR10+ oraz Dolby Vision (wraz z bardziej rozszerzoną wersją w postaci Dolby Vision IQ). Maksymalna luminancja ma sięgać 2000 nitów w trybie HDR. Ponadto ekran wykorzystuje 144 Hz częstotliwość odświeżania oraz w pełni wspiera funkcje HDMI 2.1: automatyczny tryb gry redukujący opóźnienia (input lag ma nie przekraczać poziomu 6 ms), Variable Refresh Rate czy natywną obsługę rozdzielczości 4K w połączeniu z wysoką częstotliwością odświeżania. Nie brakuje wykorzystania techniki odświeżania w postaci AMD FreeSync Premium. Seria telewizorów TCL C93 wyposażona jest w system dźwiękowy 2.1.2 z wbudowanymi głośnikami firmy Onkyo, z czego dwa z nich zostały tak zamontowane, by dźwięk kierował się w stronę sufitu (oczywiście nie oddaje to takiego samego poziomu jakości audio jak dedykowane głośniki zamontowane na suficie, dający najlepszy efekt Dolby Atmos). Głośniki przygotowane we współpracy z Onkyo wspierają oczywiście przestrzenny format Dolby Atmos.



TCL C83

TCL C83 jest nieco mniej zaawansowaną serią z różnicą polegającą na zastosowaniu mniejszej liczby diod LED, a co za tym idzie - z mniejszą liczbą niezależnych stref wygaszania (choć nie poznaliśmy dokładnej wartości). Nie brakuje także wsparcia dla wszystkich najważniejszych formatów HDR: HDR10, HLG, HDR10+ oraz Dolby Vision (IQ), przy czym w tym wypadku maksymalna luminancja w trybie HDR będzie już wynosić 1000 nitów. Seria telewizorów TCL C83 będzie oferowana w rozmiarach 55, 65 oraz 75 cali. Podobnie jak C93, także TCL C83 oparty jest na systemie Smart TV w postaci Google TV.

TCL C93 TCL C83 TCL C73 TCL C63 Rozmiary TV 65", 75" 55", 65", 75" 55", 65", 75" 43", 50", 55", 65", 75" Rozdzielczość 4K 4K 4K 4K Podświetlenie Mini LED (ponad 2000 stref wygaszania) Mini LED LED LED Typ matrycy LCD LCD LCD LCD Częstotliwość odświeżania 144 Hz 144 Hz 144 Hz 60 Hz Quantum Dot Tak Tak Tak Tak Wsparcie dla HDR HDR10

Dolby Vision (IQ) Jasność Do 2000 nitów Do 1000 nitów ? ? Obsługa Dolby Atmos Tak Tak Tak Tak Smart TV Google TV Google TV Google TV Google TV



TCL C73

Seria TCL C73 przygotowana została głównie z myślą o graczach. Nie znajdziemy tutaj już podświetlenia Mini LED, zamiast tego producent oferuje standardowy panel LCD z podświetleniem LED. Matryca odznacza się 144 Hz częstotliwością odświeżania z pełnym wsparciem dla funkcjonalności HDMI 2.1, o których wspominaliśmy już przy okazji serii TCL C93. Także w tym wypadku nie brakuje obsługi HDR10, HLG, HDR10+ oraz Dolby Vision (IQ), choć z racji znacznie mniej zaawansowanego sterowania lokalnym wygaszaniem, efekty HDR nie będą tak dobrej jakości jak w wyższych seriach C83 oraz (zwłaszcza) C93. Najmniej rozbudowany i przygotowany głównie z myślą o oglądaniu filmów czy seriali, jest model TCL C63. Ten posiada już matrycę z odświeżaniem na poziomie 60 Hz oraz ze złączami HDMI 2.0. Niestety na razie nie poznaliśmy jeszcze konkretnych cen za poszczególne modele od firmy TCL.



TCL C63

Źródło: TCL