Tablet TCL NXTPAPER 10s z wyświetlaczem przypominającym papier i okulary TCL NXTWEAR AIR zapowiedziane na CES 2022

Podczas targów CES 2022 TCL ogłasza aktualną wizję marki i zapowiada pojawienie się nowych urządzeń. Wśród nich zagoszczą zarówno telewizory TCL Mini LED, smartfony, tablety z TCL NXTPAPER 10s na czele, jak i koncepcyjne okulary TCL NXTWEAR AIR. O ile smart tv oraz telefony nie mają większych szans znaleźć się na europejskich półkach sklepowych, o tyle dwie ostatnie pozycje już tak. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Kwestia dostępności oraz cen jest otwarta, natomiast są to urządzenia ciekawe, które zaskakują kilkoma rozwiązaniami. Bez zbędnego przedłużania sprawdźmy, jakie nowości szykuje dla klientów ze Starego Kontynentu TCL. Na pierwszy ogień pójdą okulary będące kontynuacją TCL NXTWEAR G.

CES 2022: TCL prezentuje swoje plany na najbliższe miesiące. My, Europejczycy możemy liczyć między innymi na tablety z technologią NXTPAPER oraz koncepcyjne okulary TCL NXTWEAR AIR.

Okulary TCL NXTWEAR AIR są o 30% lżejsze (ważą 75 gramów) od poprzednika, a co za tym idzie, możemy mówić o wzroście komfortu korzystania z rzeczonego gadżetu ubieralnego. Firma poprawiła również odwzorowanie kolorów, natomiast w dalszym ciągu mamy do czynienia z dwoma panelami Micro OLED o rozdzielczości 1080p, które symulują korzystanie z ekranu o wymiarach 140-cali. Dodając do tego dźwięk przestrzenny, możemy liczyć na wygodę podczas konsumpcji multimediów czy zabawy z produkcjami growymi. Praca w dowolnym miejscu w końcu ma szansę stać się efektywna... i efektowna. Oczywiście, jedynie teoretycznie, gdyż podobne rozwiązania są jeszcze pieśnią przyszłości. W temacie technikaliów dodam jeszcze, że odświeżanie obrazu odbywa się przy częstotliwości 60 Hz.

Do Europy zawita najpewniej również tablet TCL NXTPAPER 10s, który przypomina swoim zachowaniem papier, co sprzyja ochronie wzroku. Urządzenie ważące 490 gramów, pracuje pod kontrolą Androida 11, za którego sprawność odpowiada chipset MT8768E, 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Obraz wyświetlany jest na 10,1-calowym panelu IPS o rozdzielczości FHD. Bateria to natomiast ogniwo o pojemności 8000 mAh. Przednia kamerka do selfie to jednostka z matrycą o rozdzielczości 5 MP, natomiast na pleckach znajdziemy 8 MP aparat z autofokusem. Wśród zastosowanych w tablecie technologii znajdziemy WiFi ac, Bluetooth 5.0 oraz USB-C.

Źródło: TCL