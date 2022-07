Nie ważne, czy poszukujecie sprzętu wyłącznie do gier, renderowania czy tworzenia zaawansowanych projektów graficznych – w x-komie znajdziecie interesujące Was podzespoły w zadziwiająco obniżonej cenie. Brzmi dobrze, prawda? W ramach promocji sklep przygotował dla Was szeroki asortyment produktów, od procesorów, przez dyski, po obudowy i chłodzenia. Oprócz tego warto zapoznać się z ofertą, w ramach której x-kom zachęca do rozbudowania inteligentnego domu dzięki sprzętom z segmentu Smart Home.

Tańsze karty graficzne, płyty główne, procesory, dyski SSD i pamięci RAM. Promocja na sprzęt AMD i Smart Home.

Chcecie zrobić upgrade komputera albo zbudować go od zera? Tydzień komponentów w x-komie to świetna okazja do zrealizowania tego pomysłu. Nie czekajcie, chwytajcie rabaty i składajcie swój komputer marzeń. Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: komponenty. Oferta rabatowa obowiązuje do 31.07.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 269 → 199 złotych

Przecena: 349 → 269 złotych

Przecena: 4599 → 4299 złotych

Przecena: 1999 → 1399 złotych

Przecena: 559 → 459 złotych

Przecena: 999 → 939 złotych

Przecena: 419 → 369 złotych

Przecena: 65 → 49 złotych

Przecena: 289 → 229 złotych

Przecena: 699 → 549 złotych

Niesamowita oferta na procesory AMD Ryzen i karty graficzne AMD Radeon

Zastanawiacie się nad zakupem nowej karty graficznej lub procesora? Chcecie podkręcić FPS w grach? Kupcie nową kartą graficzną AMD Radeon lub procesor AMD Ryzen i zapewnijcie sobie dostęp do ekscytujących technologii. Oferta rabatowa obowiązuje do 05.08.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Produkty Philips Hue z rabatami do 30 procent

Zadbajcie o klimat w swoim domu z nastrojowym oświetleniem Philips Hue. Wszystkim możecie sterować przy pomocy aplikacji w telefonie lub pilotem. Sprawdźcie, co potrafią poszczególne produkty i rozświetlcie swoje pomieszczenia w niższej cenie. Aby skorzystać z oferty, aktywujcie w koszyku kod: philips-hue. Promocja obowiązuje do 26.07.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 829 → 549 złotych

Przecena: 139 → 89 złotych

Przecena: 589 → 449 złotych

Przecena: 499 → 309 złotych

Przecena: 95 → 83 złotych

Złapcie produkty Gosund i Yeelight taniej do 35% w aplikacji

W naszych domach pojawia się coraz więcej inteligentnych urządzeń. Ułatwiają nam życie w natłoku codziennych obowiązków. Jeśli zastanawiacie się, co pomoże Wam zaoszczędzić energię w gorące dni, albo zadbać o bezpieczeństwo domu, sprawdźcie promocję na inteligentne akcesoria dostępną wyłącznie w aplikacji x-kom. Aby skorzystać z oferty, aktywujcie w koszyku kod: smart-promo. Promocja obowiązuje do 25.07.2022 r. lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych. Jedna osoba może zakupić maksymalnie trzy sztuki każdego produktu.

Przecena: 69 → 49 złotych

Przecena: 99 → 69 złotych

Przecena: 79 → 49 złotych

Przecena: 85 → 69 złotych

Przecena: 349 → 299 złotych

Akcesoria samochodowe w promocyjnej cenie

25 lipca obchodzimy 16. już w polskiej historii Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To święto ma przypomnieć wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne są znajomości i przede wszystkim przestrzeganie przepisów, ale także zachowanie ostrożności i kultura jazdy. Poprawcie swoje bezpieczeństwo z wideorejestratorem i innymi akcesoriami do samochodu w promocyjnych cenach. Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: kierowca. Oferta rabatowa obowiązuje do 28.07.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 449 → 349 złotych

Przecena: 79 → 59 złotych

Przecena: 399 → 249 złotych

Przecena: 70 → 50 złotych

Wideorejestrator Xblitz S8 2.5K/2"/140

Przecena: 399 → 279 złotych

Źródło: x-kom