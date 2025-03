Tangara - nietypowy odtwarzacz muzyczny, który przypomina Apple iPoda. Projekt DIY już odniósł ogromny sukces

Projekty, które można wykonać samodzielnie, a więc tzw. DIY, cały czas cieszą się dużą popularnością. Szczególnie jest to widoczne w serwisach crowdfundingowych, gdzie nierzadko takie rozwiązania osiągają największy sukces. Właśnie do tej kategorii można zaliczyć odtwarzacz muzyczny Tangara, który zadebiutował jakiś czas temu na portalu Crowd Supply. Zebrana kwota jest większa od zakładanego celu twórców aż o 1544%, choć całość wygląda jak prototyp iPoda od Apple.

Tangara to dość niecodzienny projekt odtwarzacza muzycznego, który stawia na swoją otwartość - zarówno w kwestii oprogramowania, jak i konstrukcji. Zbiórka w serwisie Crowd Supply już odniosła bardzo duży sukces, natomiast czasu na wsparcie urządzenia jeszcze trochę pozostało.

Spoglądając na samo urządzenie, możemy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z projektem szkolnym kilku uczniów, którzy postanowili stworzyć własny odtwarzacz muzyczny. Obudowa została wydrukowana na drukarce 3D, a całościowo urządzenie prezentuje się jak wczesny prototyp, który wyglądem nawiązuje do wspomnianego już odtwarzacza Apple iPod. Jednak właśnie w tym zdaje się tkwić cała siła tego rozwiązania. Założeniem twórców było uzbieranie 10 tys. dolarów, natomiast do tej pory Tangara może się pochwalić wpływami na poziomie 154 454 dolarów, a do końca zbiórki pozostał jeszcze ponad miesiąc (do 14 marca 2024 roku).

Tangara Procesor Xtens LX6 (2 x 240 MHz) Pamięć RAM 8 MB Model mikrontrolera ESP32-WROVER-E + SAMD21E18 Pamięć wbudowana 16 MB Łączność Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2 BLE Wyświetlacz 1,8" 160 x 128 px, TFT Złącza, porty i sloty USB typu C

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD (do 2 TB) Obsługiwane formaty audio WAV, MP3, FLAC, GOG, Opus, Vorbis Akumulator 2200 mAh Czas pracy Do 20 godzin Wzmacniacz TI NA1620 Przetwornik cyfrowo-analogowy Cirrus Logic WM8523 DAC Wymiary i waga 54,7 x 101 x 22 mm / 150 g Cena 249 dolarów

Urządzenie w zamyśle twórców ma być pełnoprawnym odtwarzaczem, który obsługuje wszystkie najpopularniejsze formaty audio. Oczywiście możemy liczyć na port Audio-Jack 3,5 mm, a także przetwornik DAC. Bez problemu połączymy ze sprzętem swoje słuchawki także poprzez łączność Bluetooth. W kwestii systemu zdecydowano się na otwarto-źródłowe oprogramowanie, które jest napisane w języku C++. Sterowanie odbywa się przy pomocy dotykowego okrągłego panelu, który jest dobrze znany fanom dawnych urządzeniem od Apple. Jako że cały projekt można zaliczyć do idei DIY, to obudowę, jak i wszystkie elementy mamy sposobność w łatwy sposób wymienić. Słabym ogniwem może się okazać standardowy wyświetlacz TFT, a także sama cena, która obecnie wynosi 249 dolarów - naprawdę sporo zważywszy na to, co ostatecznie otrzymujemy. W celu „dokonania zakupu” (możliwy do czasu zakończenia zbiórki) powinniśmy się udać na tę stronę. Wysyłka planowana jest na 14 września 2024 roku.

