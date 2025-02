Rewind Cassette Player - odtwarzacz kaset magnetofonowych, który wskrzesza Sony Walkmana. Nie zabrakło nutki nowoczesności

Technologia z roku na rok rozwija się coraz bardziej, a mimo to wiele osób nadal z chęcią wraca do trochę starszych urządzeń - w większości przypadków z powodu sentymentu, bądź po prostu z zamiłowania do retro sprzętów. Od czasu do czasu bardziej analogowa strona technologii staje się popularna i na światło dzienne wychodzą udoskonalone urządzenia z dawnych lat. Tym razem mamy do czynienia z odtwarzaczem kaset magnetofonowych, który otrzymał mały zastrzyk w postaci nowocześniejszych rozwiazań.

Osoby, które nadal wolą analogową stronę technologii od dzisiejszego cyfrowego świata, z pewnością ucieszy fakt debiutu odtwarzacza kaset magnetofonowych o nazwie Rewind Cassette Player. Jednak aby nieco unowocześnić sprzęt, dodano do niego łączność bezprzewodową.

Wielu z nas z pewnością pamięta czasy pierwszego przenośnego odtwarzacza kaset, jakim obecnie jest już kultowy Sony TPS-L2. Jego udział mogliśmy zauważyć choćby w filmowej serii Strażnicy Galaktyki, kiedy to znalazł się w rękach jednego z bohaterów - Star-Lorda, lub jak kto woli, Petera Quilla. Warto wspomnieć, że urządzenie sprzedało się w przeszło 220 mln egzemplarzy. Natomiast od 1979 roku sporo się zmieniło, więc dzisiejsza odsłona urządzenia, które ma je przypominać, została wyposażona w kilka nowocześniejszych rozwiązań. Obudowa nie jest już plastikowa, jak w pierwowzorze, a wykonano ją z aluminium. Akumulator o pojemności 2000 mAh możemy ponownie naładować przez USB typu C - ma on wytrzymać do 12 godzin ciągłego odtwarzania muzyki.

Moc wyjściowa poprzez zintegrowany wzmacniacz wynosi tu 2 x 2 mW przy impedancji na poziomie 32 omów. Urządzenie obsługuje zakres częstotliwości od 30 Hz do 12,5 kHz oraz wszystkie typy (od I do IV) kaset magnetofonowych. Na pokładzie znalazły się przyciski do szybkiego przewijania kaset, czy też regulacji poziomu głośności. Będziemy mogli skorzystać z wbudowanego modułu Bluetooth 5.1, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby słuchawki podłączyć przez port Audio-Jack 3,5mm. Do kupienia dostępne są trzy wersje kolorystyczne, a cena urządzenia wynosi obecnie 688 zł (bez kosztów przesyłki). Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie producenta Review.

Źródło: Rewind