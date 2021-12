Steam – globalna wersja launchera zbanowana w Chinach. Obywatele Państwa Środka mogą grać w niewiele ponad 100 gier

Co jakiś czas słyszymy, że władze tego czy innego państwa zakazały u siebie pewnej gry czy wyszukiwarki. Tym razem Chińczycy zostali pozbawieni globalnej wersji launchera Steam. Na początku doniesienia te wydawały się wręcz niewiarygodne, jednak po sprawdzeniu ich przez zespół z serwisu The Verge (użyto narzędzia Comparitech), wszystko stało się jasne. Globalny Steam został odcięty we wszystkich regionach Chin, zaś Chińczykom pozostało korzystanie z domeny store.steamchina.com, co oznacza, że dostęp do gier został tamtejszym obywatelom znaaacznie ograniczony. Dokładnie do 103 tytułów.

W lutym tego roku światło dziennie ujrzał Steam China. "Odnoga" ta cechowała się nie tylko uszczuploną biblioteką gier, ale także brakiem funkcji społecznościowych. Ostatecznie nie było więc sensu, aby z niej korzystać, gdy do dyspozycji była przecież także wersja globalna. Okazuje się jednak, że prace nad Steam China nie były bezzasadne. Odtąd Chińczycy nie mogą już bowiem korzystać z wersji globalnej i zmuszeni są do przesiadki na Steam China. Ostatnim dniem, w którym Chińczycy mogli korzystać z pełnego serwisu był 24 grudnia.

Dziś, po wejściu do chińskiego sklepu Steam, europejski użytkownik wśród tytułów rozpozna takie tytuły jak CS:GO oraz DOTA 2. Pozostałe produkcje to tak naprawdę gry indie, często w formule 2D bądź też wykonane w duchu anime. Szału więc zdecydowanie nie ma. Czas pokaże, czy chińska strategia spowoduje, że Valve mocniej zaangażuje się w gry na chińskim rynku, czy też reakcja będzie zupełnie odwrotna. Istnieje także prawdopodobieństwo, że ban na wersję globalną nie miał nic wspólnego z próbą zwrócenia uwagi Valve na chiński rynek gier, a miał po prostu charakter polityczno-ideologiczny.

