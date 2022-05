Star Wars Jedi: Survivor oficjalnie zapowiedziany. Gra trafi w przyszłym roku na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series

Electronic Arts pracuje obecnie nad kilkoma tytułami, które zadebiutują w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Mowa o Dead Space Remake (premiera początek 2023), wyścigach Need for Speed (spodziewana premiera to jesień tego roku) oraz nową częścią Star Wars Jedi, dotychczas roboczo nazywaną Fallen Order 2. Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że druga gra powstaje, jednak nie otrzymaliśmy oficjalnego potwierdzenia. Do teraz, bowiem podczas wydarzenia Star Wars Celebration, Electronic Arts oraz Respawn Entertainment oficjalnie ogłosiły prace nad Star Wars Jedi: Survivor. Tytuł ten przewijał się już kilka tygodni temu w nieoficjalnych plotkach i jak widać zostały one potwierdzone. Na premierę gry jednak jeszcze trochę poczekamy.

Electronic Arts oraz Respawn Entertainment oficjalnie zapowiedziały grę Star Wars Jedi: Survivor (w polskiej wersji - Ocalały). Tytuł zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series, a premiera odbędzie się w przyszłym roku.

Zbyt wielu informacji na temat Star Wars Jedi: Survivor nie otrzymaliśmy niestety. Wiemy, że ponownie wcielimy się w postać rycerza Jedi, Cala Kestisa, który ucieka przed Wielkim Inkwizytorem. Sama akcja drugiej części będzie miała miejsce 5 lat po wydarzeniach z jedynki. Otrzymaliśmy krótką zapowiedź wideo w formie prerenderowanego filmiku, więc nie możemy także w jakikolwiek sposób ocenić oprawy graficznej nowej części. Wygląda jednak na to, że Wielki Inkwizytor odegra kluczową rolę w nowej przygodzie.

Ta podobnie jak jedynka będzie realizowana w formie przygodowej gry akcji z mocną inspiracją gier z gatunku tzw. "souls-like" w kontekście systemu walki. Potwierdzono, że Star Wars Jedi: Survivor zadebiutuje w 2023 roku (według wcześniejszych plotek mowa o pierwszym kwartale), a platformami docelowymi będą komputery PC oraz konsole obecnej generacji w postaci PlayStation 5 oraz Xbox Series. Electronic Arts potwierdziło zatem odcięcie się od starych konsol ósmej generacji.

Źródło: Electronic Arts