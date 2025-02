Stany Zjednoczone planują zainwestować w wietnamski sektor półprzewodników. Kraj może odgrywać w przyszłości istotną rolę

Amerykański "CHIPS and Science Act" otwiera drogę do szeroko zakrojonych inwestycji rządowych w amerykańską branżę półprzewodników. Z dofinansowania korzystają już takie firmy jak Intel, TSMC, Micron czy Wolfspeed. Okazuje się jednak, że w ramach programu pewne środki mogą trafić także do innych krajów. Wśród nich wymienia się między innymi Wietnam. Głównym celem jest oczywiście uniezależnienie się od produkcji chipów w Chinach.

Amerykański rząd zapowiedział plany inwestycji w zagraniczną branżę półprzewodników. Początkowo wsparcie wyniesie około 500 mln dolarów, z czego spora część ma trafić do Wietnamu.

Oczywiście rządowe środki przeznaczone na rozwój produkcji chipów poza Stanami Zjednoczonymi będą dużo mniejsze niż te przeznaczone na wewnętrzny użytek. Mówi się wstępnie o kwocie około 500 mln dolarów, ale można przypuszczać, że w przyszłości zostanie ona zwiększona. Spora część środków miałaby trafić do Wietnamu, a pozostałe do sześciu innych krajów. Wśród konkretnych zastosowań wymieniane są między innymi szkolenia dotyczące branży półprzewodników, poprawa cyberbezpieczeństwa, czy polepszenie warunków inwestowania w ten sektor gospodarki.

Oczywiście kwota 500 mln dolarów nie pozwoli na budowę nowych fabryk. Takie przedsięwzięcia wymagają kilkunastu, a w przypadku najbardziej zaawansowanych ośrodków produkcyjnych nawet blisko 30 mld USD. Warto jednak zaznaczyć, że wietnamska fabryka Intela odgrywa jedną z ważnych ról na globalnej mapie branży półprzewodników. Znaczenie tego kraju może też stale rosnąć w przyszłości. W Wietnamie znajdują się bowiem spore złoża metali rzadkich, które mogą mieć kluczowe znaczenie przy próbach uniezależniania światowej gospodarki (w tym produkcji chipów) od Chin. Dlatego można spodziewać się, że na wspomnianej kwocie dofinansowania docelowo się nie skończy.

