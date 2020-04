Sony z problemami przy PlayStation 5. Możliwe opóźnienie debiutu

Nieco ponad dwa tygodnie temu zaprezentowano szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej konsoli Sony PlayStation 5. Choć sama prezentacja była co najmniej dyskusyjna, to dowiedzieliśmy się wielu informacji na temat tego, co znajdzie się na pokładzie nadchodzącej konsoli. Customowe APU od AMD wykorzystujące procesor Zen 2 (8-rdzeniowy i 16-wątkowy) oraz customowy układ graficzny bazujący na architekturze AMD RDNA 2 z mocą obliczeniową na poziomie maksymalnie 10,28 TFLOPS. Nie zabraknie ponadto bardzo szybkiego dysku SSD oraz rozbudowanego systemu audio 3D. Nie poznaliśmy natomiast żadnych szczegółów na temat samego projektu chłodzenia oraz wyglądu konsoli. Według nowych, acz niepotwierdzonych informacji, Sony ma obecnie bardzo duży problem z konstrukcją PlayStation 5, która rzekomo nie jest w stanie odpowiednio schłodzić podzespołów.

Poniższe informacje należy obecnie traktować jako plotkę, bowiem Sony na razie nie zdecydowało się na potwierdzenie lub zdementowanie informacji. Daniel Rubino z portalu Windows Central otrzymał informacje od "zaufanego źródła" na temat obecnych prac nad konsolą PlayStation 5. Według nich, japoński producent ma poważny problem ze schłodzeniem podzespołów urządzenia, a projekt chłodzenia nie jest w stanie sprostać zadaniu ich efektownego schłodzenia. Sony ma obecnie dwa rozwiązania - wydać konsolę w planowanym terminie (koniec 2020) - sprzedawane wówczas urządzenie może jednak mieć sporo problemów natury technicznej i w konsekwencji doprowadzać do podobnego błędu jaki miał Xbox 360 (RROD - Red Ring of Death), który uniemożliwiał dalsze korzystanie z konsoli. Drugim rozwiązaniem ma być całkowite przeprojektowanie układu chłodzenia i tym samym zmiana konceptu wyglądu sprzętu.

Wybór drugiego rozwiązania może doprowadzić z kolei do poważnego opóźnienia debiutu konsoli - mówi się o okresie od 6 do 12 miesięcy. To właśnie problemy z chłodzeniem konsoli miałyby być rzekomo powodem, dla którego Sony wciąż zwleka z pokazaniem finalnego wyglądu urządzenia. W informacjach, które pojawiły się w sieci można także wyczytać, iż Sony zostało kompletnie zaskoczone postawą Microsoftu, bowiem Japończycy nie spodziewali się prezentacji tak wydajnej maszyny jaką ma być Xbox Series X. Jeśli wieści są autentyczne, to Sony nie doceniło Microsoftu i doprowadziło do poważnych błędów przy projekcie PlayStation 5. Oczywiście powyższe informacje mogą być nieprawdziwe, a Sony w rzeczywistości nie ma żadnych poważniejszych problemów ze swoim urządzeniem. Zastanawiające jednak jest to, że firma milczy w temacie wyglądu sprzętu i tego na jakiej zasadzie działa układ chłodzenia...

Źródło: Twitter Daniel Rubino (Windows Central)