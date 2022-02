Sony przejmuje studio Bungie, odpowiedzialne za pierwsze odsłony legendarnej serii Halo oraz markę Destiny

Dwa tygodnie temu Microsoft ogłosił największe w historii branży gier przejęcie - za około 70 miliardów dolarów zdecydowali się kupić Activision Blizzard, wraz ze wszystkimi studiami oraz markami. Po sfinalizowaniu transakcji (co powinno nastąpić w 2023 roku), do rodziny Xbox trafią takie marki jak Call of Duty, Diablo, StarCraft, WarCraft czy Crash Bandicoot. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyne przejęcie, ogłoszone w tym miesiącu. Po blisko 6 miesiącach negocjacji, Sony potwierdziło zamiar zakupu studia Bungie, które kilka lat temu współpracowało z... Activision Blizzard. Wprawdzie nie ma tutaj mowy o tak gigantycznej transakcji, nie mniej mowa o znanym studio, które stworzyło markę Halo dla Xboksa oraz IP Destiny, które nadal pozostaje popularnym tytułem z kategorii MMOFPS.

W branży gier dochodzi do kolejnego przejęcia. Tym razem do rodziny PlayStation Studios dołącza Bungie, które stworzyło markę Halo dla Xboksa oraz dwie części popularnego MMO - Destiny.

Sony postanowiło kupić Bungie za kwotę 3,6 miliarda dolarów i co ciekawe, Jim Ryan już potwierdził, że nie jest to ostatnie przejęcie Sony, jakie zobaczymy w nadchodzących miesiącach. Szybko pojawiły się głosy, że zakup Bungie to swoista odpowiedź na ostatni ruch Microsoftu. Tak jak wspomnieliśmy, negocjacje zaczęły się blisko pół roku temu, więc trudno to uznać za jakąkolwiek odpowiedź na zakup Activision Blizzard. Nie da się jednak ukryć, że w ostatnim roku widzimy sytuację, w której dwóch gigantów zbroi się i przejmuje kolejne studia (a nawet całych wydawców). Bungie oraz Sony jednak już potwierdzili, że studio pozostanie niezależne, z wolnością twórczą oraz dalszym wydawaniem gier na różne platformy.

Wydaje się to być pewnym pstryczkiem w nos Phila Spancera, szefa Xboksa w Microsofcie, który często lubi opowiadać o tym, że gracze nie powinni być ograniczani ekskluzywnością gier, po czym przejmując dużych wydawców decyduje się wybrać nowe gry, które pojawią się już tylko na PC oraz konsolach Xbox. Jakie plany ma dokładnie Sony wobec Bungie? Na razie podają tylko deklaracje o ścisłej współpracy, dzięki której marka PlayStation zostanie rozszerzona na nieznane dotychczas rejony. Bungie obecnie nie tylko rozwija Destiny 2, ale także pracuje nad nowym tytułem IP, które najpewniej będzie grą-usługą. Jim Ryan, obecny prezes PlayStation, już teraz potwierdza, że firma w przyszłości będzie mocniej napierać na tego rodzaju gry. Najpewniej Bungie, mając spore doświadczenie w tym zakresie, będzie pomagać realizować cel.

Źródło: Sony