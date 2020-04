Sony DualSense - firma prezentuje nowy kontroler dla PlayStation 5

Nieco ponad dwa tygodnie temu zaprezentowano szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej konsoli Sony PlayStation 5. Choć sama prezentacja była co najmniej dyskusyjna, to dowiedzieliśmy się wielu informacji na temat tego, co znajdzie się na pokładzie nadchodzącej konsoli. Customowe APU od AMD wykorzystujące procesor Zen 2 (8-rdzeniowy i 16-wątkowy) oraz customowy układ graficzny bazujący na architekturze AMD RDNA 2 z mocą obliczeniową na poziomie maksymalnie 10,28 TFLOPS. Od tamtej pory w temacie konsoli była cisza, przynajmniej po stronie producenta, bowiem w sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, iż Sony może mieć problemy z przegrzewaniem się konsoli. Tymczasem na oficjalnym blogu Sony bez żadnej zapowiedzi zaprezentowano... DualSense, czyli nowy kontroler dla PlayStation 5.

Sony kompletnie bez zapowiedzi zaprezentowało swój nowy kontroler dla PlayStation 5 o nazwie DualSense.

Nowy pad wygląda nieco bardziej futurystycznie niż zwykłe czarne DualShocki kolejnych generacji - obudowa w większości białego koloru nadaje całości ciekawego kontrastu. Widać również po zdjęciach, że sam kontroler stał się nieco grubszy od poprzednika, dzięki czemu powinien lepiej się trzymać w dłoniach. Samo umieszczenie przycisków jest zbliżone do tego co oferował kontroler w PlayStation 4, ponadto port microUSB typu A został zastąpiony przez nowy USB typu C. Sony DualSense ma jednak oferować kilka nowych funkcji, których nie było w żadnym poprzednim padzie, a dzięki którym poziom immersji ma jeszcze bardziej wzrosnąć.

Jedną z najważniejszych nowości kontrolera DualSense są haptyczne przyciski, dzięki którym gracz w różnych grach i sytuacjach ma odczuwać zupełnie inne doznania, nieco bardziej zbliżone do rzeczywistości. Sony jako przykład podaje tutaj gry wyścigowe i jazdę po różnych nawierzchniach typu asfalt, żwir lub błoto. Gracz podczas gry ma bardziej odczuwać to, że auto przemieszcza się po zupełnie różnych podłożach. Dodatkowo przyciski L2 oraz R2 zostały wyposażone w adaptacyjne triggery, które przykładowo mają znacznie bardziej urozmaicić niektóre akcje wykonywane w grach np. strzelanie z łuku.

W miejscu, gdzie wcześniej wbudowany był przycisk "Udostępnij", teraz będzie przycisk "Utwórz" - nowa funkcja ma wprowadzić dodatkowe pomysły na dzielenie się najciekawszymi momentami z gier ze społecznością PlayStation, jednak jak na razie większych szczegółów nie zdradzono w tym temacie. Producent ponadto obiecuje dłuższy czas pracy na akumulatorze w porównaniu do DualShock 4 znanego z PlayStation 4. Oczywiście w dalszym ciągu nie będzie konieczności wymiany akumulatora jak w przypadku pada do Xboxa Series X, gdzie tam pozostawiono pomysł na wymienne baterie. Tutaj wystarczy naładować kontroler z pomocą portu USB typu C. Przy okazji Sony w dalszym ciągu podkreśla, iż premiera PlayStation 5 oraz pada DualSense nastąpi pod koniec 2020 roku, a w najbliższych miesiącach mamy poznać design nowej konsoli.

Źródło: Sony