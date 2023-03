Sony Bravia XR - nowa linia telewizorów na 2023 rok. Modele z funkcjami nie tylko dla kinomanów, ale także dla graczy

Sony zaprezentowało nowe telewizory Bravia XR z rocznika 2023. Są to m.in. konstrukcje wyposażone w układ Cognitive Processor XR z nową technologią XR Clear Image, mający zapewniać najwyższą jakość rozrywki. Nowości oferują ponadto takie rozwiązania jak Acoustic Center Sync, XR Backlight Master Drive czy Google TV. Jeśli zaś chodzi o matryce, to można wybierać spośród modeli od 43 do aż 98 cali, wyposażonych w panele Mini LED, Full Array LED, QD-OLED oraz OLED.

Sony zaprezentowało nowe telewizory Bravia XR z rocznika 2023. W sklepach będzie można wybierać między przekątnymi od 43 aż do 98 cali, a także między panelami Mini LED, Full Array LED, QD-OLED oraz OLED. Już teraz warto jednak podkreślić, że wszystkie modele pracują w rozdzielczości 4K.

W telewizorach Bravia XR z 2023 r. wprowadzono zmodernizowany układ Cognitive Processor XR z nową technologią XR Clear Image, która ma za zadanie ograniczać zakłócenia w obrazach przedstawiających szybki ruch, przeciwdziałać ich rozmazywaniu się i sprawiać, że akcja na ekranie będzie jeszcze wyraźniejsza. Cognitive Processor XR ma także pozwalać na bardziej zaawansowane sterowanie podświetleniem: rozszerza wszak zakres lokalnego wygaszania, zwiększa jasność i przeciwdziała powstawaniu poświaty. Wszystkie telewizory są ponadto wyposażone w funkcję Acoustic Center Sync, która synchronizuje system audio telewizora z kanałem centralnym zgodnego soundbara Sony, zmieniając telewizor w głośnik centralny.

75-calowy telewizor Sony Bravia X95L

To jednak wciąż nie wszystko, bowiem po podłączeniu do teleodbiorników soundbara marki Sony otrzymamy możliwość skorzystania z technologii 360 Spatial Sound Mapping, która optymalizuje pole brzmieniowe poprzez symulowanie wirtualnych głośników. Tegoroczną nowością jest technologia Acoustic Multi-Audio+ (dot. modelu X95L), kontrolująca dźwięk w taki sposób, aby emitować go w odpowiednim miejscu na ekranie, zgodnie z wyświetlaną akcją. Telewizory A95L i A80L wyposażono z kolei w technologię Acoustic Surface Audio+. Jej działanie polega na wprowadzanie ekranu w wibrację przy użyciu specjalnych siłowników, dzięki czemu dźwięk dobiega z całego ekranu i dokładnie dostosowuje do obrazu.

65-calowy telewizor Sony Bravia A80L

Nowa linia to także niezła propozycja zarówno dla konsolowych, jak i dla pecetowych graczy. Mamy tu wszak rozwiązania służące do optymalizacji jakości obrazu podczas grania i streamingu, takie jak Auto HDR Tone Mapping (automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR) czy Auto Genre Picture Mode (dostosowywanie trybu obrazu do gatunku gry). Ponadto, dzięki nowemu Menu Gra gracze będą mogli w prosty sposób dostosowywać do swoich upodobań szereg ustawień, na przykład włączać i wyłączać funkcję VRR lub osłabiać rozmycie w ruchu. Menu pozwoli też użyć funkcji Korektor czerni do rozjaśnienia ciemnych obszarów w celu poprawy widoczności, a także wybrać jeden z sześciu typów celowników. Po raz pierwszy wprowadzono też funkcję Rozmiar ekranu, umożliwiającą dostosowywanie wielkości obrazu, na przykład w celu skupienia akcji gry na mniejszym obszarze. Z kolei Model A95L uraczono funkcją Multi-View.

Na ten moment nie wiemy jeszcze dokładnie, kiedy telewizory Sony Bravia XR z rocznika 2023 trafią do sklepów, ani też w jakich cenach, mamy natomiast wyczerpujące informacje na temat tego, w jakich wariantach pojawią się wybrane modele, a także jakich dostarczą rozwiązań. Częściowo obrazuje to zresztą powyższa grafika, a teraz uzupełnijmy ją jeszcze o dodatkowe dane, posiłkując się poniższą, czytelną tabelą:

A95L X95L A80L X90L X85L X80L X75WL Przekątna ekranu 77", 65", 55" 85", 75", 65" 83", 77", 65", 55" 98", 85", 75", 65", 55" 75", 65", 55" 85", 75", 65", 55", 50", 43" 75", 65", 55", 50", 43" Matryca QD-OLED Mini LED OLED Full Array LED LED Rozdzielczość natywna 4K HDR Procesor Sony XR Sony X1 Rozwiązania dla dźwięku Acoustic Surface Audio+, Acoustic Centre Sync, Ambient Optimization, 3D Surround Upscaling, 360 Spatial Sound Personalizer Acoustic Multi-Audio+, Acoustic Centre Sync, Ambient Optimization, 3D Surround Upscaling, 360 Spatial Sound Personalizer Acoustic Centre Sync, Ambient Optimization, 3D Surround Upscaling, 360 Spatial Sound Personalizer X-Balanced Speaker, Ambient Optimization Liczba kanałów audio 2.2 3.2 2 Rozwiązania dla obrazu Creator Calibrated Mode, Dolby Vision-Atmos, IMAX Enhanced, Calman Ready Dolby Atmos-Vision, Calman Ready Rozwiązania dla gamingu Game Menu, 4K/120 VRR-ALLM (Auto Low Latency Mode) Game Menu, ALLM (Auto Low Latency Mode)

65-calowy telewizor Sony Bravia X90L

65-calowy telewizor Sony Bravia X85L

65-calowy telewizor Sony Bravia X80L

65-calowy telewizor Sony Bravia X75WL

77-calowy telewizor Sony Bravia A95L

Źródło: Sony