Sol Reader - okulary VR, które są jednocześnie czytnikiem e-booków. Intrygujący produkt debiutuje na rynku

Czytniki e-booków są z nami od dość dawna i stanowią bardzo udany pomost do przejścia z fizycznych wydań książek do elektronicznego świata. Technologia wciąż się jednak rozwija i różni twórcy testują nowe rozwiązania. Na dość intrygujące połączenie wpadła firma Sol. Oferuje ona bowiem czytnik e-booków, jednak w formie okularów, które zakładamy na siebie. Gadżet zapewnia ekrany E Ink, które nie męczą oczu, a sterowanie odbywa się przy pomocy dedykowanego kontrolera.

Sol Reader to bardzo ciekawy gadżet, który łączy w sobie technologię VR z czytnikiem e-booków w formie okularów. Czytanie książek może więc stać się wygodniejsze, gdyż obraz jest stale wyświetlany przed naszymi oczami.

Do tej pory na rynku pojawiło się już sporo gadżetów w formie okularów, natomiast większość z nich zapewniała nam ekrany wykonane w technologii Micro OLED. Tym razem pokuszono się jednak o zaoferowanie zupełnie innego doświadczenia, ponieważ mamy styczność z panelami E Ink (tzw. elektroniczny atrament). Samo urządzenie jest bardzo lekkie, gdyż waży zaledwie 104 g. Zapewnia przy tym możliwość regulacji dioptrii, więc wiele osób nie będzie musiało zakładać dodatkowo okularów korekcyjnych. Twórcy zdecydowali się użyć soczewek naleśnikowych (ang. pancake), które redukują wiele wad swoich poprzedników (np. ostrość na całej powierzchni, a nie tylko pośrodku).

Po bokach wyświetlaczy umieszczono diody LED, które odpowiadają za emitowanie ciepłego światła. Regulowanie ich mocy, a także innych aspektów odbywa się za pomocą dedykowanego kontrolera. Czas pracy wyniesie maksymalnie 25 godzin, z kolei ładowanie z użyciem portu USB typu C nie powinno przekroczyć dwóch godzin. Aplikacja producenta dostępna jest na Androidzie i iOS, natomiast obsługiwane są tylko pliki w formacie EPUB. Nie podano jednak bardziej szczegółowych danych, które omawiałyby dokładniej rodzaj paneli E Ink, czy też zastosowany procesor itd. Produkt wyceniono na 399 dolarów, choć... nie można go kupić z wysyłką do Polski (w grę wchodzą jedynie Stany Zjednoczone i Kanada). Jeśli jesteśmy zainteresowani nowością, to warto śledzić możliwość wysyłki do innych krajów na oficjalnej stronie (link).

Źródło: Sol