Skinny & Franko: Fists of Violence - kontynuacja chodzonej bijatyki z lat 90. otrzymała zwiastun i datę premiery

Kultowy polski beat'em up jest już całkiem blisko 20. urodzin, z kolei blisko dekadę temu rozpoczęła się zbiórka funduszy na sequel. W ciągu tego czasu doszło do wielu nieprzyjemnych zawirowań przez wzgląd na przekładanie premiery, na czele ze zmianą producenta. O dziwo jednak wygląda na to, że wbrew wszystkiemu Blue Sunset Games dojedzie z projektem do końca, a my niebawem przekonamy się, czy warto było czekać na efekty. Tymczasem dostaliśmy pierwsze konkrety.

Skinny & Franko: Fists of Violence, sequel polskiej gry beat'em up z 1996 roku, wejdzie na rynek 28 kwietnia. Tymczasem obejrzeliśmy pierwszy trailer.

Prace nad Skinny & Franko: Fists of Violence - z początku zatytułowanym po prostu Franko 2: Revenge is Back - przeciągały się w nieskończoność, jako że twórcy mieli poważne problemy z odpowiednim dopracowaniem projektu. Wreszcie jednak pojawił się pierwszy zwiastun, no i cóż... rewolucja to nie będzie, choć z drugiej strony raczej mało kto się takowej spodziewał. Ot, "chodzona" bijatyka w 2D z dosyć czerstwą grafiką i mocnym nastawieniem na lokalne klimaty lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na pierwszy rzut oka może się spodobać szczególnie osobom pamiętającym "jedynkę", ale trudno zwiastować większy sukces.

Franko: The Crazy Revenge zostało stworzone w roku 1996 przez World Software, z czasem stając się dla wielu pozycją niemal legendarną i źródłem nostalgii. Była to swojego rodzaju odpowiedź na gry beat'em up spod znaku Golden Axe czy innych tytułów tego pokroju, które można było sobie ogrywać w salonach gier. Kto nie miał okazji sprawdzić tej pozycji, z pewnością bez znaczących problemów powinien być w stanie nabyć ją dziś za darmo z sieci, podobnie do wielu innych starych gier. A tymczasem rzućcie okiem na premierowy zwiastun:

Źródło: Youtube