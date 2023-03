Saints Row - zapowiedziano prężny rozwój reboota serii. Plany na 2023 rok, w tym DLC inspirowane Dead Island 2

Zupełnie nowe otwarcie serii od Deep Silver Volition dosłownie od pierwszych zwiastunów dość mocno podzieliło środowisko graczy. Tytuł ten ma pewną grupę osób zadowolonych z tego, w jakim kierunku poszła ta seria, jednak ogromna część osób, które go sprawdziły, odrzuciły na starcie. Krytyce poddano zarówno znacząco zmieniony ton w kontekście postaci czy fabuły, jak i porażające problemy techniczne. Mimo to twórcy nadal planują jego rozwój.

Saints Row otrzymał kompleksowy plan rozwoju zawartości. Twórcy ogłosili dziś, co nas czeka jeszcze w 2023 roku.

Pierwszy z całej rozpiski pojawi się zestaw Dead Island 2, a zobaczymy go już niedługo, bo 11 kwietnia. Piekielne LA spotka się z Dziwnym Dzikim Zachodem w tym bezpłatnym pakiecie zainspirowanym nadchodzącą grą o zombie od Deep Silver. Gracze będą mogli ubrać swojego Szefa w przedmioty od lekkomyślnego antybohatera Jacoba lub błyskotliwej atletki Amy. Mogą też przerażać nową bronią, kroczyć z dumą za pomocą nowej emotki i przywoływać klimat plaży dzięki kultowej czapce z flamingiem i posągowi rekina w swojej siedzibie. Następna darmowa aktualizacja zaplanowana jest na maj. To Sunshine Springs, nowa dzielnica Santo Ileso, oraz zestaw zmian w rozgrywce (jak np. przerobiony system walki, tryb selfie i więcej) oraz poprawek. Tego samego dnia posiadacze przepustki sezonowej otrzymają The Heist & The Hazardous, trzy nowe misje na terenie Sunshine Springs, gdzie Święci dokonają szalonego skoku w ramach zemsty na zdradzieckim, znanym aktorze…

Kolejna zawartość do przepustki sezonowej wyjdzie w lipcu. Doc Ketchum’s Murder Circus to nowy tryb gry jednoosobowej, ale twórcy zdecydowali się jeszcze nie zdradzać szczegółów. Ponadto pojawią się wtedy kolejne bezpłatne aktualizacje jakości doświadczenia oraz nowe funkcje. Wreszcie, w sierpniu, pojawi się trzeci, ostatni i największy dodatek dla posiadaczy przepustki sezonowej. Również w tym okresie pojawi się druga nowa dzielnica i aktualizacje jakości, bezpłatnie dla wszystkich graczy. Każde DLC będzie też oczywiście dostępne osobno.

Źródło: Deep Silver