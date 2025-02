Serpent OS - dystrybucja systemu Linux napisana od zera już dostępna w wersji testowej. Stawia na autorskie rozwiązania

Większość dystrybucji systemu Linux, jaka pojawia się obecnie na rynku, jest oparta na innych (dla przykładu Manjaro ma swoje korzenie w dystrybucji Arch, z kolei Linux Mint w Debianie i Ubuntu). Natomiast od czasu do czasu spotykamy się z takimi, których kod jest napisany od samego początku przez ich twórców - taką dystrybucją jest tytułowa Serpent OS. Skupia się ona na szybkim działaniu systemu, który na dodatek ma być bardzo stabilny i umożliwiać łatwą naprawę po awarii.

Po czterech latach od zapowiedzi system Serpent OS jest dostępny w bardzo wczesnej wersji. Jego twórcą jest Ikey Doherty, która odpowiada za stworzenie dystrybucji o nazwie Solus. Założenia nowości są dość podobne.

Największą zaletą dystrybucji Serpent OS, która oparta jest na Linuksie, mają być autorskie rozwiązania, które pomogą w sprawnym i niezawodnym działaniu systemu. Na tym polu najbardziej wyróżnia się menedżer pakietów o nazwie moss, który został napisany w języku programowania Rust. Instalacja pakietów nie ma wpływu na działanie i stabilność systemu (użycie kontenerów), a w przypadku zainstalowania wadliwej aktualizacji systemowej można ją w bardzo prosty sposób wycofać. Można to porównać do technologii ABRoot z systemu Vanilla OS (link powyżej), która nie wymaga restartu komputera, ponieważ działania są wykonywane na bieżąco. Dodatkowo możemy skorzystać z funkcji xxHash (odpowiada za indeksowanie plików, sprawdzanie integralności danych), której główną zaletą jest szybkość funkcjonowania oraz algorytmu kompresji danych Zstandard (pomaga w oszczędzaniu miejsca na nośniku danych).

Użytkownicy mogą również dodać do systemu obsługę pakietów Flatpak. Na ten moment mamy jednak do czynienia z bardzo wczesną wersją (pre-alpha), która jest jedynie obrazem tego, na jakim etapie rozwoju są twórcy dystrybucji. Brakuje graficznego instalatora, a samo partycjonowanie musimy wykonać ręcznie. Z aplikacji dostępne są tylko: przeglądarka Mozilla Firefox, edytor tekstu, menedżer plików Nautilus, program Loupe do podglądu obrazów i sam terminal. System oparty jest na środowisku graficznym GNOME 45.3, choć w planach jest dodanie także odsłony COSMIC. Aktualnie nie zaleca się więc instalowania systemu do pracy na nim, a jedynie podejrzenia efektów, jakie już zostały osiągnięte. Obraz ISO pobierzemy stąd.

