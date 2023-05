Sensor OLED - Samsung opracował wyświetlacz OLED z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych oraz pomiarem pulsu

Południowokoreański producent ekranów OLED-owych Samsung Display (należący do Samsung Electronics) ogłosił, że na corocznym wydarzeniu SID Display Week, które odbędzie się w dniach 23 - 25 maja tego roku, zaprezentowane zostaną technologie nowej generacji związane z OLED-owymi wyświetlaczami. Jedną z nich będzie interesujący ekran, który został zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych, a także z monitorem stanu naszego układu krążenia.

Samsung Display na trwającym właśnie wydarzeniu SID Display Week zaprezentuje sporo nowych technologii związanych z wyświetlaczami typu OLED. Sensor OLED jest doprawdy bardzo ciekawym ekranem, który będzie w stanie kontrolować nasz puls oraz inne parametry.

Samsung (zaraz obok LG) niemal od zawsze był przodującym producentem, jeśli chodzi o wyświetlacze i to nie tylko te OLED-owe. Na obecnie trwającej wystawie w Los Angeles, ukazane zostaną efekty dotychczasowej pracy w ekranach nowej generacji. Szczególnie interesujący jest tytułowy Sensor OLED. Do tej pory odczytywanie naszych odcisków palców w smartfonach wiązało się głównie z umieszczonym pod ekranem osobnym czytnikiem linii papilarnych. Samsungowi udało się zintegrować ten czytnik (w postaci światłoczułej organicznej fotodiody) z wyświetlaczem. Co ciekawe, dzięki takiemu zabiegowi możemy odczytać nasze odciski palców w dowolnym miejscu na ekranie. Jako pierwszy na świecie Sensor Display potrafi jednocześnie ze skanowaniem linii papilarnych odczytywać również inne informacje biometryczne.

Po przyłożeniu dwóch palców do wyświetlacza jesteśmy w stanie zmierzyć swoje tętno, ciśnienie krwi oraz poziom stresu. Technologia ta powinna pomóc także zredukować koszty wchodzące w skład produkcji smartfonów (ze względu na mniej złożoną budowę), ale również innych urządzeń wykorzystujących OLED-owe ekrany. Na ten moment nie wiadomo, kiedy ta oraz inne pokazowe technologie wejdą w życie. Możemy się natomiast spodziewać, że przyszłe flagowce Samsunga z pewnością zostaną w nią wyposażone. Bardzo miłym akcentem byłoby zobaczenie przyszłego Samsunga Galaxy S24 z tym ekranem, tym bardziej że nie jest to niemożliwe.

Źródło: Samsung