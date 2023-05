Samsung wprowadzi jeszcze więcej telewizorów OLED na rynek - pomocna okaże się współpraca z LG Display

Samsung po kilku latach trzymania się wyłącznie technologii LCD na rynku telewizorów, w zeszłym roku w końcu powrócił również do oferowania OLED-ów. Obecnie w tym celu wykorzystywana jest technologia QD-OLED, czyli połączenie OLED oraz warstwy kropek kwantowych. Wygląda jednak na to, że w przyszłości koreański producent może chcieć mocniej wejść na ten rynek. Pomoc w tym zakresie ma zaoferować inna koreańska firma... LG Display.

Reuters opublikował ciekawą informację, jakoby Samsung nawiązał współpracę z LG Display, na mocy której panele OLED będą oferowane również koreańskiemu producentowi telewizorów.

Reuters donosi na bazie własnych źródeł, iż Samsung Electronics podpisał z LG Display umowę, na mocy której ten drugi rozpocznie od tego kwartału dostarczanie paneli OLED (WOLED). Do przyszłego roku LG Display ma dostarczyć łącznie 2 miliony takich paneli, z kolei w kolejnych latach dystrybucja zwiększy się do liczby od 3 do 5 milionów. Tym samym wszystko wskazuje na to, że Samsung będzie oferował dwie linie telewizorów OLED - jedna na bazie autorskiej technologii QD-OLED, a druga wykorzystująca technologię LG Display.

Warto również podkreślić, że LG Display zamierza dostarczać panele OLED o przekątnych 77 cali oraz 83 cale. Oznacza to, że Samsung będzie oferował również większe przekątne dla swoich telewizorów opartych na technologii samoemisyjnych diod. Dzięki transakcji z LG Display, Samsung będzie dążył do bycia drugim, co do wielkości, dostawcą telewizorów z matrycami OLED, wyprzedzając tym samym firmę Sony. Na efekty współpracy obu firm musimy poczekać do przyszłego roku, kiedy to na rynek trafią nowe modele telewizorów OLED od Samsunga.

Źródło: Reuters