SD Express 8.0: bardzo szybkie karty pamięci dla profesjonalistów

W nadchodzących latach karty pamięci powinny przestać być już konstrukcjami nazywanymi tzw. wąskim gardłem, czyli nie pozwalającymi na wykorzystanie pełnej wydajności urządzeń takich jak aparaty fotograficzne czy smartfony. Obecny rozwój standardu kart SD pociąga bowiem za sobą ogromny wzrost przepustowości danych. Stowarzyszenie SD Associations (SDA) opublikowało właśnie specyfikacją standardu SD Express 8.0 dla bardzo wydajnych kart pamięci, gdzie zastosowano rozwiązania oparte na protokole NVMe Express, a także na interfejsie PCIe 4.0. Wszystko to ma się przełożyć na możliwość zapisu i odczytu na poziomie niemal 4 gigabajtów na sekundę.

SDA opublikowało właśnie specyfikacją standardu SD Express 8.0 dla bardzo wydajnych kart pamięci. Mają one oferować prędkość zapisu i odczytu nawet na poziomie 4 gigabajtów na sekundę.

Jak można się spodziewać, oferta kart w formacie SD Express 8.0 skierowana jest głównie dla profesjonalnych fotografów zdeterminowanych do tworzenia zdjęć i nagrań w najwyższych rozdzielczościach. Możliwości SD Express 8.0 ułatwią pracę z nagraniami w 4K i 8K, a także nagraniami w 360 stopniach czy w trybie slow-motion. Nowa wersja standardu SD ma pojawić się na rynku już niebawem w formach kart SD Express oraz microSD Express. Konstrukcje mają cechować się również kompatybilnością wsteczną, co oznacza, że zadziałają na urządzeniach (czytnikach) obsługujących starsze standardy.

SDA podało dodatkowo do wiadomości, że pojawią się również inne, mniej wydajne wersje kart, w tym pracujące na bazie PCIe 3.0x2. Osiągane w tym przypadku przepustowości powinny wynosić około 2 GB/s. Jak wynika z podanych przez SD Associations informacji, SD Express 8.0 pojawi się w wersjach pojemnościowych podobnych do kart SDUC, a więc możemy liczyć nawet na 128 TB przestrzeni na dane. Mimo, iż w zasadzie nie ma podstawy, aby porównywać karty SD do dysków półprzewodnikowych, to trudno nie dostrzec, że te pierwsze zaczynają doganiać najwydajniejsze dyski SSD przepustowością, o pojemnościach już nie wspominając.

Źródło: SDcard