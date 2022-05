Sapphire Radeon RX 6950 XT TOXIC - flagowy układ RDNA 2 z taktowaniem 2565 MHz. W drodze są również nowe modele NITRO

W ostatnich dniach, a nawet godzinach zrobiło się bardzo gorąco wokół nadchodzących układów AMD Radeon RX 6X50 XT. Na naszych łamach zdążyliśmy już omówić specyfikację tych jednostek oraz pierwsze wyniki z testów w 3DMarku, ale na dziś to jeszcze nie koniec. Do sieci trafiły także konkretne informacje na temat nadchodzącej oferty firmy Sapphire. Uwagę przykuwa flagowy model Radeon RX 6950 XT TOXIC, który zapowiada się na bardzo ciekawą propozycję głównie z tego względu, że Radeon RX 6900 XT w tej wersji to ogólnie jedna z najlepszych i najszybszych konstrukcji z rdzeniem RDNA 2. Ponadto pojawiły się także informacje o tańszych odświeżonych układach Navi od tego producenta.

Wygląda na to, że Sapphire Radeon RX 6950 XT TOXIC z powietrznym chłodzeniem będzie pobierał więcej energii elektrycznej niż Radeon RX 6900 XT TOXIC Extreme z chłodzeniem wodnym. Aż strach pomyśleć, do jakich poziomów może dojść Radeon RX 6950 XT TOXIC w wersji Extreme, o ile taki model ujrzy światło dzienne...

Jak wskazuje poniższa tabelka, układ Sapphire Radeon RX 6950 XT TOXIC domyślnie będzie cechował się współczynnikiem TGP 332 W (Total Graphics Power), jednak przy OC BIOS wzrośnie on aż do 346 W. To ogromne wartości, zwłaszcza, że będzie to model chłodzony powietrzem. Wygląda więc na to, że Radeon RX 6950 XT TOXIC będzie pobierał więcej energii elektrycznej niż stricte topowy Radeon RX 6900 XT TOXIC Extreme z chłodzeniem wodnym. Omawiana karta graficzna ma pracować z taktowaniem do 2565 MHz, czyli będzie o 255 MHz szybsza niż referencyjny model RX 6950 XT. Nie wiemy jeszcze, jak będzie się ona prezentować od strony wizualnej, ale spodziewamy się designu skopiowanego z RX-a 6900 XT TOXIC.

Kolejna nowa karta graficzna Sapphire dla entuzjastów to Radeon RX 6950 XT NITRO+ Special Edition z TGP na poziomie 303 / 325 W (domyślnie / OC BIOS), która będzie pracować z częstotliwością do 2368 MHz. Będzie więc ona tylko nieznacznie podkręcona. W ofercie znajdzie się też jeszcze wolniej taktowany model RX 6950 XT NITRO+ (bez dopiski SE) pozbawiony trybu OC, którego TGP to 289 / 284 W (domyślne / Silent BIOS). Sam układ będzie mógł rozpędzić się do 2324 MHz. Dla mniej wymagających graczy nie zabraknie też czegoś bardziej przystępnego. Jednostki Sapphire Radeon RX 6750 XT i 6650 XT NITRO+ mają cechować się TGP na poziomie kolejno 230 / 200 W oraz 164 / 157 W (domyślnie / Silent BIOS). Ta pierwsza ma pracować z maksymalnym taktowaniem 2623 MHz, a druga, niżej pozycjonowana ma działać z zegarem 2694 MHz. Firmowy overclocking będzie więc zaledwie symboliczny.

Radeon RX 6950 XT Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6750 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6650 XT Radeon RX 6600 XT Rdzeń Navi 21 XTXH Navi 21 XT Navi 22 XT Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XT Taktowania (game / boost) 2100 / 2310 MHz 2015 / 2250 MHz 2495 / 2600 MHz 2424 / 2581 MHz 2410 / 2635 MHz 2359 / 2589 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 18 Gbps 16 GB GDDR6 16 Gbps 12 GB GDDR6 18 Gbps 12 GB GDDR6 16 Gbps 8 GB GDDR6 17,5 Gbps 8 GB GDDR6 16 Gbps TBP 335 W 300 W 250 W 230 W 180 W 160 W

