Sapphire Radeon RX 6500 XT Pulse - karta graficzna otrzymała nową wersję. Pełny układ NAVI 24 oraz... 8 GB pamięci

Na początku roku AMD wprowadziło do oferty kartę graficzną Radeon RX 6500 XT z układem NAVI 24, opartym na architekturze RDNA 2. Karta była mocno krytykowana w sieci, głównie ze względu na różnorodne cięcia, przede wszystkim pod kątem magistrali pamięci czy wykorzystania zaledwie 4 linii PCIe 4.0, co mocno limitowało osiągi GPU przy użyciu szyny PCIe 3.0. Wygląda na to, że wkrótce w sprzedaży pojawi się nieco zmodyfikowana wersja, oferująca więcej pamięci.

Firma Sapphire zaprezentowała nową wersję karty graficznej Radeon RX 6500 XT Pulse. Największą zmianą jest podwojenie ilości pamięci VRAM - z 4 GB do 8 GB. Niestety nadal na 64-bitowej szynie...

Firma Sapphire, mocno współpracująca z AMD, na swoich kanałach społecznościowych oraz stronie internetowej poinformowała o wprowadzeniu do oferty nowej wersji karty graficznej Radeon RX 6500 XT Pulse. Wygląda jednak na to, że różnicą w specyfikacji będzie przede wszystkim podwojenie ilości pamięci VRAM - z 4 GB do 8 GB. Umożliwi to np. załadowanie tekstur w lepszej jakości. Sama magistrala pamięci pozostaje taka sama, a więc mowa o szynie 64-bitowej, dającej przepustowość rzędu 144 GB/s (kości GDDR6 18 Gbps).

Specyfikacja układu graficznego NAVI 24 pozostała bez zmian. W dalszym ciągu mowa o nieobciętej wersji z 1024 procesorami strumieniowymi oraz zegarem w trybie Boost sięgającym 2855 MHz (lub 2695 MHz w trybie Game). Karta w dalszym ciągu również limitowana jest magistralą PCIe 4.0 x4. Wersja Sapphire Pulse posiada dwa wyjścia wideo: HDMI oraz DisplayPort 1.4. Współczynnik TBP został przez Sapphire zwiększony do 130 W. Do optymalnego działania wymagane jest zastosowanie zasilacza o mocy 400 W. Z kolei do zasilania potrzebne jest wpięcie jednej, 6-pinowej wtyczki. Cena karty na razie nie została jeszcze ogłoszona.

Źródło: Sapphire