Sapphire GPRO X080 - karta graficzna RDNA 2 dla górników kryptowalut w ciągu miesiąca bardzo mocno potaniała

W ciągu ostatnich tygodni obserwujemy wyraźną poprawę na rynku kart graficznych. Choć sytuacja ciągle jest daleka od oczekiwanej, to jednak niektóre popularne modele dla graczy są znacznie łatwiej dostępne niż wcześniej. Co więcej, można je kupić w zauważalnie niższych cenach - jak pisaliśmy na naszych łamach ledwie kilka dni temu, niektóre układy Radeon RX 6000 kosztują już "tylko" nieco ponad 130% ceny sugerowanej. Jak się jednak okazuje, na ostatnich obniżkach mogą skorzystać nie tylko gracze, ale i... górnicy, którzy mogą nabyć teraz dedykowaną jednostkę Sapphire GPRO X080 w cenie aż 40% niższej względem poprzedniego miesiąca. Czy to początek końca słabej sytuacji na rynku?

Co ciekawe, cena sugerowana układu Sapphire GPRO X080 rzekomo została ustalona na 750 euro. To oznacza, że dopiero teraz kosztuje on tyle, na ile został wyceniony przez producenta.

Karta kosztuje teraz 765 euro, co stanowi ogromną obniżkę w stosunku do szczytowej ceny 1240 euro z zeszłego miesiąca. Co ciekawe, jak informuje serwis El Chapuzas, cena sugerowana została ustalona na 750 euro, co oznacza, że dopiero teraz kosztuje ona tyle, na ile została wyceniona przez producenta. Patrząc po ostatnich cenach Bitcoina czy Ethereum można założyć, że taka obniżka wynika z mniejszej opłacalności wydobywania kryptowalut. Niewykluczone jest również, że spadek ceny wynika z małego zainteresowania tą kartą - w końcu górnicy mogli do tej pory decydować się na tańszego Radeona RX 6700 XT, który ma podobną specyfikację i więcej pamięci VRAM.

Sapphire GPRO X080 to karta graficzna wyposażona w rdzeń Navi 22 z 2304 procesorami strumieniowymi. Układ ten cechuje się przede wszystkim niestandardową konfiguracją pamięci, bowiem na pokładzie znajduje się 10 GB pamięci GDDR6 która bazuje na 160-bitowym interfejsie. Nie posiada ona gniazd wideo, wyposażona jest w chłodzenie z dwoma wentylatorami. Model ten domyślnie oferuje 38 MH/s przy 165 W w wydobywaniu ETH, jednak po modyfikacjach ustawień możliwe jest osiągnięcie 42 MH/s przy 93 W.

Źródło: VideoCardz, Geizhals