Karty graficzne AMD Radeon RX 6000 są najtańsze od 13 miesięcy. Najbardziej opłacalne są najsłabsze układy RDNA 2

O aktualnej sytuacji na rynku kart graficznych raczej nie ma się co rozpisywać. Od wielu miesięcy ceny właściwie wszystkich desktopowych układów znacząco poszły do góry i chyba każdy zdążył się przyzwyczaić do takiego stanu rzeczy. Nic nie może jednak wiecznie trwać i co jakiś czas gracze dostają iskierkę nadziei na powrót do starej rzeczywistości. Dobrym znakiem były niedawne premiery średniopółkowych jednostek. Choć szybko okazało się, że niemal niemożliwe jest zakupienie ich w cenach sugerowanych, to jednak z biegiem czasu sytuacja zdaje się polepszać i w sieci można spotkać oferty w coraz bardziej akceptowalnych cenach. Jak zauważył serwis 3DCenter.org, godne uwagi są zwłaszcza ceny Radeonów z ostatniej serii.

Jak wyliczono, jednostki GeForce RTX 3000 są obecnie kosztują teraz średnio 157% sugerowanej ceny detalicznej, co stanowi 20% różnicy w porównaniu z sytuacją z 23 stycznia (177%). Modele Radeon RX 6000 kosztują natomiast średnio 145% sugerowanej ceny detalicznej, co jest jeszcze lepszym wynikiem - zaledwie kilka tygodni temu karty te mogliśmy nabyć za średnio 163% MSRP. Raport dotyczy co prawda sytuacji w Niemczech i Austrii, jednak szybko można zauważyć, że i w rodzimych sklepach sytuacja znacząco się polepszyła. Na obraz ten w dużej mierzy wpływa coraz szybciej taniejący Radeon RX 6500 XT.

A jak przedstawiają się ogólne ceny poszczególnych Radeonów z seri RX 6000? Jak można się domyślić, najbardziej korzystny obraz wyłania się po spojrzeniu na średnipółkowe jednostki. Wspomniany Radeon RX 6500 XT kosztuje średnio 117% MSRP (które wynosi 199 dolarów), Radeon RX 6600 - 132% MSRP (329 dolarów), a Radeon RX 6600 XT - 133% MSRP (379 dolarów). Szczegółową wszystkich układów znajdziecie poniżej. Reasumując, jeśli ktoś potrzebuje teraz wydajnej gamingowej karty graficznej, najniżej pozycjonowane modele RDNA 2 mogą być dobrym rozwiązaniem - nawet jeśli polskie sklepy zawodzą z ofertami, to już np. na niemieckim Amazon.de możemy znacznie łatwiej znaleźć interesujące nas jednostki. Na ten moment trudno przewidzieć, jak sytuacja będzie kształtować się w najbliższych tygodniach/miesiącach. Kluczowa może okazać się cena Ethereum, która aktualnie wynosi ok. 2900 dolarów.

Źródło: VideoCardz, 3DCenter