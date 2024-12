Samsung wprowadza etui z motywem Pokemonów dla słuchawek Galaxy Buds. Muzyczny pokeball w trzech wersjach

Samsung od kilku lat wprowadza na rynek akcesoria z motywem Pokemonów dla swoich urządzeń z serii Galaxy, ale produkty te przez większość czasu pozostawały ekskluzywne dla Korei. To się w końcu zmieniło, ponieważ obecnie Samsung wprowadza etui tematyczne dla swoich Galaxy Budsów do Europy. To użytkownicy w Hiszpanii będą pierwszymi, którzy otrzymają nowe etui zaprojektowane na wzór trzech popularnych pokeballi - Ultraballa, Greatballa i Masterballa.

Etui te są kompatybilne z modelami słuchawek takimi jak Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2, Galaxy Buds2 Pro oraz z najnowszymi Galaxy Buds FE (sprawdź, jak wypadły w naszej recenzji), a więc tak naprawdę ze wszystkimi, poza pierwszą generacją Budsów. Trzeba jednak wiedzieć, że stylizowana na pokeballe kulka nie zastąpi nam oryginalnego etui - jest to wszak wyłącznie etui dodatkowe, w którym można przechowywać etui oryginalne (ładujace). Pokeballe nie są mianowicie wyposażone w akumulator.

Cena takiego pokeballa została ustalona na 39,91 euro, jest to więc akcesorium nieprzesadnie tanie, zwłaszcza jak na brak opcji ładowania. Jeśli jednak w Korei znaleźli się klienci na tego typu gadżety, to dlaczego nie mieli by się znaleźć także w Europie? Tak jak wspomnieliśmy, pierwsze etui pojawiły się w hiszpańskim sklepie internetowym producenta, jednak w najbliższych tygodniach mają trafić także do pozostałych europejskich krajów. Nawet jeśli nie do Polski, to zawsze łatwiej będzie nam je sprowadzić z innego europejskiego kraju, niż z Korei.

Źródło: Samsung