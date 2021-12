Samsung potwierdza prace nad pamięciami GDDR6 o efektywnym taktowaniu 20 000 MHz oraz 24 000 MHz

Wraz z architekturą Turing, NVIDIA zastosowała w swoich kartach graficznych (zarówno w desktopowych jak i mobilnych wersjach) pamięci GDDR6, które później widzieliśmy także w kartach AMD Radeon RX 5000 oraz Radeon RX 6000. NVIDIA w przypadku najmocniejszych kart Ampere zdecydowała się na szybsze kości GDDR6X, za produkcję których odpowiada Micron. Oprócz wspomnianej firmy, spore udziały w wytwarzaniu modułów DRAM dla kart graficznych posiada także koreański Samsung. Firma już kilka tygodni temu opublikowała wstępne plany dotyczące prac nad szybszymi pamięciami. Wówczas określaliśmy je jako GDDR6+ oraz GDDR7. Obecnie na stronie producenta możemy jednak znaleźć informacje o samplingu kilku nowych typów kości GDDR6, w tym o efektywnym taktowaniu sięgającym 24 000 MHz.

Samsung na swojej stronie internetowej dodał informacje o dwóch kolejnych typach pamięci GDDR6. Oznaczenia K4ZAF325BC-SC20 oraz K4ZAF325BC-SC24 sugerują znacznie wyższe taktowanie sięgające 20 oraz 24 Gbps.

Samsung obecnie masowo produkuje pamięci GDDR6 o efektywnym taktowaniu 14, 16 oraz 18 Gbps. Według informacji umieszczonych na stronie producenta, wkrótce może ruszyć produkcja szybszych i pojemniejszych modułów. Mowa przede wszystkim o dwóch nowych wariantach: K4ZAF325BC-SC20 oraz K4ZAF325BC-SC24. Pierwszy z nich oferuje efektywne taktowanie 20 000 MHz, podczas gdy drugi - do 24 000 MHz. Jeszcze kilka tygodni temu pamięci te były określane jako GDDR6+, ale widocznie finalnie będą należały do obecnej już generacji GDDR6. Szybsze pamięci oferują tą samą budowę, dzięki czemu nie będzie konieczności zmian w projektach płytek PCB kart graficznych czy płyt głównych w notebookach.

Obecnie pierwsze próbki szybszych pamięci są testowane (sampling), co oznacza że w przyszłym roku koreański producent powinien bez większych problemów uruchomić masową produkcję. Spodziewamy się, że kostki GDDR6 o szybkości 20 oraz 24 Gbps trafią do nowej generacji kart graficznych AMD RDNA 3. W przypadku NVIDII sytuacja nie jest tak klarowna, bo producent obecnie w najmocniejszych układach Ampere stosuje kości GDDR6X. Bardziej prawdopodobne jest to, że szybsze GDDR6 trafią do słabszych kart GeForce RTX 4000 oraz do laptopów.

Źródło: Samsung