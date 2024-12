Samsung PM9E1 - rozpoczęła się masowa produkcja najszybszego nośnika w ofercie firmy. Zaoferuje topowe parametry pracy

W kategorii nośników SSD M.2 NVMe Samsung stracił sporo dystansu do swoich konkurentów. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozwiązania wykorzystujące standard PCIe 5.0. Firma długo zwlekała z wprowadzeniem na rynek tego typu sprzętu. To zaczyna się jednak zmieniać. Wiele wskazuje na to, że dysk Samsung PM9E1 może wkrótce konkurować o pozycję lidera w kwestii oferowanej szybkości transferu danych. Bardzo dobrze wygląda też współczynnik TBW.

Samsung PM9E1 to nowy nośnik SSD M.2 NVMe wykorzystujący standard PCIe 5.0. Sprzęt zaoferuje bardzo dobre parametry pracy. Uwagę zwraca zwłaszcza wysoka szybkość sekwencyjnego odczytu i zapisu danych.

Firma Samsung rozpoczęła właśnie produkcję masową nośnika SSD PM9E1. Najważniejszą zmianą w porównaniu do modelu poprzedniej generacji (PM9A1) jest wykorzystanie wspomnianego już złącza PCIe 5.0. Pozwala to osiągnąć imponującą szybkość sekwencyjnego odczytu i zapisu danych. Parametry te wynoszą odpowiednio 14,5 GB/s oraz 13 GB/s, co sugeruje, że nośnik może powalczyć o miano najszybszego na rynku konsumenckim. Dysk wykorzystuje kontroler wykonany w procesie technologicznym 5 nm i będzie jednym z najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń w tym segmencie. Dostępne będą cztery warianty nośnika różniące się głównie pojemnością: 512 GB, 1 TB, 2 TB oraz 4 TB.

Warto odnotować, że nośnik jest skierowany zarówno do zwykłych konsumentów, jak i przedsiębiorstw, choć na te ostatnie zastosowania kładzie się większy nacisk. Dysk z powodzeniem radzi sobie z obsługą zadań zakładających wykorzystanie sztucznej inteligencji. Zadowolone powinny być też osoby zajmujące się obróbką wideo, czy po prostu lubiące zrelaksować się przy grach. Współczynnik TBW dysku wynosi 2400, co jest bardzo dobrym rezultatem, jak na rozwiązanie konsumenckie. Nowy model posiada także liczne zabezpieczenia, które mają uchronić użytkowników przed wybranymi zagrożeniami ze strony cyberprzestępców. Nie znamy na razie cen dysku. Jego poprzednik bazujący na złączu PCIe 4.0 kosztował w Polsce około 690 zł (wariant o pojemności 1 TB).

Źródło: TechPowerUp, Tom's Hardware