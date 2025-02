ADATA Legend 970 PRO - nowy nośnik SSD PCIe 5.0 z aktywnym chłodzeniem, który osiąga odczyt na poziomie 14 GB/s

Wraz z rozwojem półprzewodnikowych nośników danych wykorzystujących interfejs PCIe 5.0, pojawiły się aktywne chłodzenia dla szybkich kontrolerów i kości pamięci. Wielu entuzjastów sceptycznie patrzy na te rozwiązania, szczególnie na spore coolery, takich modeli jak MSI Spatium M580 Frozr. Widząc powściągliwość użytkowników PC, ADATA zaprezentowała nowy nośnik SSD ADATA Legend 970 PRO, który posiada niewielkie i dyskretnie ukryte aktywne chłodzenie.

ADATA Legend 970 PRO to najnowszy nośnik SSD PCIe 5.0 tajwańskiej firmy, który wykorzystuje aktywne chłodzenie zasilane bezpośrednio ze slotu M.2. Model może poszczycić się jeszcze szybszymi transferami zapisu i odczytu danych niż jego poprzednik, ADATA Legend 970.

ADATA Legend 970 PRO to odświeżona wersja już istniejącego na rynku nośnika SSD PCIe 5.0, Legend 970. Nowość wyposażona jest w dwuwarstwowy aluminiowy radiator z kanałami powietrznymi, w którym umieszczono mały wentylator. Producent podkreśla, że wentylator nie wymaga dodatkowych przewodów do zasilania, ponieważ pobiera energię bezpośrednio ze złącza M.2. Całość ma zapewniać efektywne chłodzenie dla kości pamięci i kontrolera, przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów. Dzięki temu nie powinien on kolidować z dużymi chłodzeniami powietrznymi dla wysokowydajnych procesorów.

ADATA Legend 970 PRO wykorzystuje 232-warstwowe szybkie kości pamięci 3D NAND oraz dysponuje buforem pamięci zbudowanym na kościach SLC i DRAM. Model dodatkowo oferuje technologię korekcji błędów LDPC oraz szyfrowanie TCG OPAL. Nowy nośnik SSD PCIe 5.0 zapewnia prędkość odczytu do 14 000 MB/s i prędkość zapisu do 11 000 MB/s. Produkt będzie dostępny w pojemnościach maksymalnie do 4 TB, a producent zaoferuje 5-letnią gwarancję. Jednakże data dostępności oraz cena nowego modelu nie zostały jeszcze podane.

Źródło: ADATA