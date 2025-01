Crucial P310 - nowy szybki nośnik SSD M.2 w formacie 2230 wykorzystujący interfejs PCIe 4.0. Zainstalujesz go do Steam Decka

Na rynku dostępnych jest wiele szybkich nośników SSD od różnych producentów, jednakże wybór wśród nośników mniejszego formatu 2230 jest znacznie ograniczony. Micron, pod marką Crucial, postanowił wykorzystać tę niszę i zaprezentował nowy model P310, który wykorzystuje interfejs PCIe 4.0. Według amerykańskiego producenta ma to być idealna propozycja dla przenośnych konsol Valve Steam Deck i ASUS ROG Ally, ale również dla notebooków Microsoft Surface.

Crucial zaprezentował nowy nośnik SSD M.2 w formacie 2230, który wykorzystuje interfejs PCIe 4.0. Producent chwali się, że jest on szybszy o 40% od rozwiązań konkurencji. Model P310 można zainstalować w konsolach Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally i notebookach Microsoft Surface.

Crucial, ceniona marka na rynku pamięci masowej należąca do jednego z największych producentów kości pamięci - Microna. Marka wprowadziła właśnie nowy model nośnika SSD o oznaczeniu P310. Jest to szybki nośnik PCIe 4.0 w formacie 2230, o długości 33 mm, szerokości 22 mm i wysokości 23 mm. Nowy model oferuje prędkości odczytu sekwencyjnego do 7 100 MB/s, zapisu sekwencyjnego do 6 000 MB/s oraz 1 milion IOPS dla zapisu losowego. Crucial podkreśla, że P310 jest o 40% szybszy od konkurencyjnych rozwiązań w formacie 2230.

Crucial P310 będzie oferowany w dwóch wersjach pojemnościowych: 1 TB i 2 TB. Producent dedykuje go głównie przenośnym konsolom, takim jak Valve Steam Deck i ASUS ROG Ally, a także wybranym notebookom marki Dell i laptopom Microsoft Surface. Dzięki temu gracze będą mogli przechowywać więcej ulubionych gier wideo bez konieczności odinstalowywania wybranych tytułów. Nowy model ma być dostępny w sprzedaży do końca lipca 2024 roku. Wariant 1 TB wyceniono na 699 zł z VAT, natomiast cena za wersję o pojemności 2 TB nie została podana.

Źródło: Crucial