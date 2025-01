WD Black SN850X - na rynku zadebiutował najpojemniejszy jak dotąd wariant popularnego dysku SSD M.2 NVMe

Pojemność dostępnych na rynku dysków SSD nieustannie rośnie. Nośniki te oferują także korzystniejszą cenę w przeliczeniu na jeden gigabajt, niż miało to miejsce jeszcze dwa lub trzy lata temu. Jednym z bardziej znanych producentów SSD jest firma Western Digital. W jej ofercie znajduje się między innymi nośnik WD Black SN850X, który w najpojemniejszym wariancie oferował do tej pory 4 TB. Amerykańskie przedsiębiorstwo postanowiło podwoić tę wartość.

Popularny nośnik SSD M.2 NVMe WD Black SN850X jest już dostępny w wariancie o bardzo dużej pojemności 8 TB. Tym samym urządzenie dołączy do dostępnych od dłuższego czasu dysków oferujących 1 TB, 2 TB i 4 TB.

Nośnik WD Black SN850X cieszy się sporą popularnością wśród klientów. Jest to w praktyce jedno z najwydajniejszych rozwiązań dla graczy, które bazuje na złączu PCIe 4.0. Sprzęt w wariancie z radiatorem jest w pełni kompatybilny także z konsolą PlayStation 5, więc stanowi dobrą propozycję dla osób, które chciałyby mieć zainstalowaną bardzo dużą liczbę gier równocześnie. Wśród dostępnych do tej pory modeli znajdowały się dyski o pojemności 1 TB, 2 TB i 4 TB. Zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową nieustannie jednak rośnie. To skłoniło Western Digital do wprowadzenia na rynek modelu z 8 TB.

Dysk firmy Western Digital bazuje na 112-warstwowej pamięci TLC 3D NAND. Wariant 8 TB oferuje szybkość sekwencyjnego odczytu na poziomie 7200 MB/s i sekwencyjnego zapisu 6600 MB/s. Współczynnik IOPS dla losowego odczytu i zapisu wynosi 1,2 mln. Producent deklaruje, że TBW tego modelu nośnika sięga 4800 TB. SSD wykonany jest w formacie M.2 2280. Można też liczyć na pięcioletnią gwarancję producenta. Koszt dysku różni się w zależności od tego, czy zdecydujemy się na wariant z radiatorem, czy też bez. Za ten pierwszy na rynku amerykańskim należy zapłacić blisko 900 dolarów. Wariant bez radiatora to koszt około 850 dolarów. Nośniki te będą prawdopodobnie dostępne także w Europie, ale nie znamy na razie ich ceny na tym obszarze. Z pewnością będzie ona jednak wyższa niż w USA.

