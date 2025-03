Samsung opracowywał własny headset XR jako konkurencję dla Apple Vision Pro. Projekt poszedł jednak do kosza. Dlaczego?

Branża AR/VR tak samo jak "sztuczna inteligencja" zadomawia się w naszej kulturze coraz bardziej. Efektem tego jest jeszcze więcej headsetów do wirtualnej i mieszanej rzeczywistości. Mimo że prym wiedzie tutaj Meta ze swoimi goglami VR Quest 2, to inne firmy także próbują ugryźć co nieco z tego rynku. Niektóre z nich stawiają sobie poprzeczkę dość wysoko i chcą rywalizować z gigantami w branży. Czasem jednak okazuje się, że konkurencja jest lata świetlne od nich...

Nadchodzący headset AR/VR Apple Vision Pro nie ma zbyt wielu rywali, a przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Samsung po cichu przygotowywał swoją odpowiedź, która jednak nie okazała się wystarczająco dobra.

Część z nas zapewne pamięta początki gogli VR, jakimi były kartonowe Google Cardboard. Z czasem ewoluowały one w Google DayDream View i swego czasu cieszyły się sporą popularnością. Samsung także zaoferował swoją wizję pod postacią gogli Gear VR, które znalazły swoich nabywców wśród posiadaczy smartfonów firmy. Dość szybko jednak świat o nich zapomniał. Mimo że producent starał się czasami wprowadzić nowe rozwiązania, to nie zawsze okazywały się one trafione. Tak też było i tym razem. Na chińskim portalu VRtuoluo (VR陀螺) przedstawione zostały informacje, które odnosiły się do projektowanego przez Samsunga nowego headsetu XR (zostały on usunięte, natomiast dzięki użytkownikowi portalu X, nadal mamy do nich dostęp). Miał być on odpowiedzią na nadchodzący headset AR/VR Apple Vision Pro. Po ukazaniu się specyfikacji okazało się jednak, że urządzenia Samsunga dość znacznie... odstaje od konkurencji.

VR陀螺 published information on a Samsung XR HMD prototype that was once the basis for what they wanted to make to compete with Apple



It included:

•Micro-OLED displays/Pancake optics

•Exynos 2200 chip w/ AMD RDNA2 architecture

•Inside Out tracking with dual RGB camera… pic.twitter.com/xTFV8uiSvz — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) August 10, 2023

Prawdopodobnie postanowiono więc ulepszyć projekt na tyle, aby mógł być on realną konkurencją dla Apple. Dane techniczne możemy zobaczyć na powyższym wpisie z X'a. Produkt nie był jednak zły pod każdym względem. Miał on bowiem na pokładzie wyświetlacze Micro OLED oraz soczewki typu Pancake. Dodatkowo obsługa miała się odbywać bez żadnego kontrolera, gdyż urządzenie mogło śledzić nasze gałki oczne i dłonie. Akumulator został umieszczony z tyłu, więc ciężar całego sprzętu z pewnością był lepiej wyważony. Możemy przejść do największych minusów - wyglądu oraz potencjalnej wydajności. Headset, mimo tego, że mamy do czynienia z prototypem, wygląda jak żywcem wyjęty z czasów kartonowych gogli VR. Za płynnie działanie miał z kolei odpowiadać Exynos 2200 (RDNA 2), który znany jest ze smartfona Samsung Galaxy S22. Nie trzeba wspominać, że układ miał swoje problemy. Miejmy nadzieję, że kiedy Samsung oficjalnie zaprezentuje nowo opracowywany headset, to omawiane wady zostaną wyeliminowane. W przeciwnym razie firmie może być ciężko odnieść sukces.

