Visor - headset AR/VR, który ma się stać lepszą alternatywą dla Apple Vision Pro. Na pokładzie dwa ekrany Micro OLED 4K

Z ostatnich doniesień wynika, że headset Apple Vision Pro może mieć pewne problemy ze sprzedażą oraz dodatkowym wsparciem ze strony zewnętrznego oprogramowania. Nie przeszkadza to natomiast innym twórcom, aby konstruować i przedstawiać własne rozwiązania. Jednym z nich jest tytułowy headset AR/VR o nazwie Visor. Sprzęt ujawniony przez startup Immersed ma się wyróżniać bardzo niewielką wagą, świetnymi ekranami Micro OLED oraz obsługą wielu systemów.

Na horyzoncie pojawił się właśnie pierwszy konkurent dla headsetu Apple Vision Pro. Visor, tak jak sprzęt od Apple, przeznaczony będzie do zastosowań profesjonalnych. Zaoferuje nam ekrany Micro OLED oraz lekką konstrukcję.

Spoglądając na rendery od razu widać, że urządzenie swoją konstrukcją bardziej przypomina zwykłe okulary przeciwsłoneczne, aniżeli obecne headsety AR/VR. Visor nie tylko wygląda na lżejszy sprzęt od konkurencyjnych rozwiązań - producent zapewnia, że waży on 25% mniej niż przeciętny smartfon (dla porównania spekuluje się, że waga headsetu Apple Vision Pro plasuje się na poziomie 453 g). Omawiany headset tworzony jest przez wspomniany startup Immersed - w głównej mierze jest on odpowiedzialny za oprogramowanie o tej samej nazwie na systemy MacOS, Linux oraz Windows, które pozwala lepiej zarządzać komputerem poprzez gogle AR/VR (np. utworzenie pięciu wirtualnych ekranów).

Sam Visor ma być rozszerzeniem możliwości naszego sprzętu, a jego funkcjonowanie zostanie oparte właśnie o program Immersed. Połączenie będzie możliwe zarówno poprzez przewód, jak i łączność bezprzewodową. O samej specyfikacji nie wiadomo zbyt wiele. Twórcy zdradzili, że będziemy mieli do czynienia z dwoma ekranami Micro OLED (każdy o rozdzielczości 4K), przy których pole widzenia (FOV) ma wynosić 100 stopni. Na pokładzie znajdzie się również czujnik 6DoF. Z oficjalnej strony można się także dowiedzieć, że jakiś czas po premierze Immersed udostępni pakiet narzędziowy (SDK). Urządzenie tworzone jest we współpracy z "gigantem technologicznym", jednak nie ujawniono, o jakiego dokładnie chodzi. Obecnie trwają przedsprzedażowe zapisy - sam zakup ma być dostępny pod koniec tego roku, z kolei wysłanie produktów do odbiorców planowane jest na 2024 r.

Źródło: Immersed