Samsung ogłasza produkcję pamięci GDDR6 o przepustowości sięgającej 24 Gbps. VRAM dla nowych kart graficznych

Kilka miesięcy temu Samsung ogłosił pracę nad szybszymi kostkami pamięci GDDR6, które mogłyby trafić do kart graficznych nowej generacji. Jeszcze przed końcem 2021 roku koreański producent ogłaszał prace zarówno nad wersją o przepustowości 20 Gbps jak również 24 Gbps. Ta druga byłaby zatem szybsza od najszybszych obecnie kości GDDR6X stosowanych przez NVIDIĘ w niektórych kartach graficznych GeForce RTX 3000. Samsung właśnie ogłosił ważny szczegół w kontekście pamięci GDDR6.

Samsung oficjalnie wprowadza do oferty pamięć GDDR6 o efektywnej przepustowości wynoszącej 24 Gbps, co stanowi 30% wzrost względem dotychczasowych kostek GDDR6 18 Gbps.

Samsung ogłosił dzisiaj wprowadzenie do sprzedaży pierwszych próbek pamięci GDDR6 o gęstości 16 Gb i efektywnej przepustowości sięgającej 24 Gbps. Do produkcji pamięci wykorzystano 10 nm litografię Samsunga 3. generacji, tzw. (1z)1 w połączeniu z technologią EUV. Dzięki takim parametrom, nowe kostki GDDR6 mają zaoferować najwyższą wydajność dla kart graficznych, notebooków z układami graficznymi, dla konsol oraz systemów HPC/AI.

Do produkcji najszybszych pamięci GDDR6, Samsung wykorzystał również zaawansowany materiał izolacyjny HKMG (High-K Metal G), którego celem jest minimalizacja upływu prądu. Pamięć GDDR6 24 Gbps oferuje o 30% większą przepustowość w porównaniu do obecnego standardu od koreańskiej firmy (GDDR6 18 Gbps), co w układach graficznych nowej generacji przełoży się na jeszcze wyższą przepustowość danych. Teoretycznie przepustowość karty graficznej może w tej sytuacji sięgnąć nawet 1.1 TB/s (dla 384-bitowej magistrali) lub 768 GB/s przy wykorzystaniu 256-bitowej szyny pamięci. Nowy typ pamięci GDDR6 od Samsunga będzie kompatybilny z obecnymi standardami układów graficznych, a więc zgodny m.in. z rozwiązaniami takich firm jak NVIDIA, AMD czy Intel.

Źródło: Samsung