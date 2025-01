Samsung mocno ogranicza inwestycje w produkcję chipów. Firma ma problemy, by dotrzymać kroku TSMC

W kwestii produkcji najbardziej zaawansowanych chipów można obecnie mówić o pewnego rodzaju dominacji TSMC. Jeszcze niedawno skuteczną walkę z tajwańskim przedsiębiorstwem nawiązywał Samsung. Firma z Korei Południowej ma jednak trudności we wdrażaniu najnowocześniejszych procesów technologicznych. W związku z tym podjęto decyzję o znaczącym zmniejszeniu inwestycji w produkcję chipów. Jakie dokładnie obszary obejmą cięcia?

Samsung obciął o 50% planowane na 2025 rok inwestycje w produkcję chipów. Firma jednak nie kapituluje w wyścigu technologicznym. Plany zakładają skupienie się na rozwoju procesów 2 nm oraz 1,4 nm.

Firma Samsung mierzy się ciągle z niezadowalającym uzyskiem z procesu technologicznego 3 nm. Wiąże się z tym odpływ klientów do konkurencyjnego TSMC. Kierownictwo koreańskiej spółki postanowiło przekształcić strategię swojego przedsiębiorstwa. Jednym z jej elementów są cięcia wydatków przeznaczonych na produkcję chipów. Samsung Foundry ma w 2025 roku zainwestować w ten segment 5 bln wonów, czyli około 3,48 mld dolarów. Choć nie jest to mała kwota, to nastąpiła tutaj aż 50% redukcja w porównaniu do 2024 roku. Warto jednak zaznaczyć, że nie oznacza to kapitulacji Samsunga w obecnym wyścigu technologicznym. Koreańska firma ma bowiem teraz w sposób szczególny skoncentrować się na najnowocześniejszych procesach technologicznych 2 nm oraz 1,4 nm.

Omawiane cięcia dotyczą zatem linii produkujących chipy w starszych procesach. Mają one dotknąć zwłaszcza segmentu 5 nm, który nie będzie dalej rozbudowywany. Nowe inwestycje skupią się zaś szczególnie na ośrodkach umiejscowionych w koreańskich miastach Hwaseong oraz Pyeongtaek. Ten pierwszy wytwarza obecnie chipy w procesie 3 nm i jego linie produkcyjne mają zostać wkrótce ulepszone do procesu 2 nm. Produkcja powinna ruszyć jeszcze w tym roku i pozostaje mieć nadzieję, że Samsungowi uda się uniknąć tak dużych problemów z uzyskiem, jak w przypadku chipów 3 nm. Fabryka w Pyeongtaek skoncentruje się z kolei na procesie 1,4 nm. Część inwestycji trafi też do ośrodka umiejscowionego w pobliżu miasta Taylor w Teksasie.

Źródło: WCCFTech