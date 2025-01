Samsung Galaxy S25 Edge - czwarty model z nowej serii flagowców doczekał się oficjalnej zapowiedzi. Póki co znamy tylko jego wygląd

Choć premiera smartfonów Samsunga z serii Galaxy S25 odbyła się raczej bez fajerwerków, to jednak na koniec prezentacji Unpacked nieśmiało zapowiedziano wyczekiwany, czwarty model z nowej serii, który do tej pory określaliśmy jako Slim. Co ciekawe, wiele dotychczasowych przecieków okazały się nieprawdziwych. Producent zaskoczył nas nie tylko nazwą, ale również designem, choć fakt faktem mamy do czynienia z bardzo cienkim smartfonem.

Z frontu urządzenie wygląda dosłownie jak Samsung Galaxy S25+. Zaskakuje natomiast tył smartfona, który mocno kojarzy się z budżetowym OnePlusem Nord CE 4 Lite 5G. Na ten moment nie wiemy nic o specyfikacji.

Czwarty model z nowej serii flagowców nosi oznaczenie Galaxy S25 Edge. Jak więc widać, gigant postanowił wrócić do oznaczenia, które kiedyś wskazywało na zakrzywiony ekran smartfona. W tym przypadku jednak panel jest zupełnie płaski. Jak widać na poniższych zdjęciach z premiery w San Jose (udostępnione przez serwis GSMarena) z frontu urządzenie wygląda dosłownie jak Samsung Galaxy S25+. "Edge" najwyraźniej będzie teraz sugerować niewielką grubość urządzenia, aczkolwiek dokładnych wartości w milimetrach nie podano. Zaskakuje natomiast tył smartfona, który mocno kojarzy się z budżetowym OnePlusem Nord CE 4 Lite 5G. Zamiast trzech aparatów mamy tylko dwa, a znajdują się one na niewielkiej wysepce wraz z diodą LED.

Niestety, nie wiadomo nic na temat specyfikacji technicznej omawianego urządzenia. Możemy się oczywiście domyślać, że na pokładzie ulokowano topowe komponenty (Snapdragon 8 Elite for Galaxy to właściwie pewniak), jednak powstają już obawy o niezbyt porywającą baterię. Mamy cichą nadzieję, że wszystkiego dowiemy się już niebawem. Według niedawnych przecieków urządzenie pojawi się w sprzedaży dopiero w maju. Można przewidywać, że targi MWC (3 - 6 marca) będą dobrą okazją do szerszej prezentacji smartfona.

