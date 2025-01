Premiera smartfonów Samsung Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra. Oto ceny i specyfikacje flagowców z układem Snapdragon 8 Elite

Smartfony Samsunga z serii Galaxy S25 nie kryją już przed nami żadnych tajemnic. Choć od dłuższego czasu wiedzieliśmy, czego należy oczekiwać, to jednak prezentacja i tak zawierała kilka pomniejszych niespodzianek. Dla wielu osób najważniejszy będzie fakt, że w gruncie rzeczy nowa rodzina urządzeń bardzo przypomina tą zeszłoroczną, dlatego modele S25 zainteresują przede wszystkim tych, którzy myślą o wymianie swojego kilkuletniego smartfona.

Nowe smartfony Samsunga z serii Galaxy S25 tylko nieznacznie różnią się od poprzedników, ale co najważniejsze, ceny są niższe niż przed rokiem. Co więcej, nie zabrakło także atrakcyjnej oferty przedsprzedażowej.

Najciekawiej z całej rodziny prezentuje się oczywiście Samsung Galaxy S25 Ultra. Już na pierwszy rzut oka widać kilka różnic w porównaniu z poprzednikiem - pomijając nowy design obiektywów z tyłu, warto zwrócić uwagę na bardziej kanciastą ramkę (w stylu podstawowych modeli) i zaokrąglone rogi. Model ten ma m.in. 6,9-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X QHD pokryty warstwą Gorilla Glass Armor 2 i nowy aparat ultraszerokokątny 50 MP zapewniający wyższą rozdzielczość zdjęć i lepsze ujęcia makro. Chip to rzecz jasna Qualcomm Snapdragon 8 Elite w wersji for Galaxy, choć producent nie zdradził jeszcze dokładnych taktowań rdzeni. Samsung chwali się, że na pokładzie znajduje się ProVisual Engine wspomagający aparaty fotograficzne, więc mimo wszystko można oczekiwać drobnej poprawy jakości zdjęć w porównaniu z poprzednikiem. Smartfon zapowiada się całkiem obiecująco, ale są też nieco mniej pozytywne informacje. Jak się okazuje, na pokład Galaxy S25 Ultra trafił nieco mniej zaawansowany rysik S Pen bez modułu Bluetooth. Co gorsza, nadal nie doczekaliśmy się wariantu z 16 GB pamięci RAM (takie wersje będą dostępne tylko na wybranych rynkach).

Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S25 Wyświetlacz 6,9", Dynamic AMOLED 2X,

3120 × 1440 px, 1-120 Hz, wsparcie dla S Pen 6,7", Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px, 1-120 Hz 6,2", Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px, 1-120 Hz Aparat szerokokątny 200 MP, 1/1,3", f/1,7, Super Quad Pixel AF, FOV 85°, OIS, Adaptive Pixel 50 MP, 1/1,56", f/1,8, Dual Pixel AF, FOV 85°, OIS, Adaptive Pixel Aparat ultraszerokokątny 50 MP, f/1,9, FOV 120° 12 MP, 1/2,55", f/2,2, FOV 120° Teleobiektyw 3x 10 MP, 1/3,52", f/2,4, Dual Pixel AF, FOV 36°, OIS, zoom optyczny 3x 10 MP, 1/3,94", f/2,4, PDAF, FOV 36°, OIS, zoom optyczny 3x Teleobiektyw 5x 50 MP, 1/2,51", f/3,4, Dual Pixel AF, OIS, FOV 22°, zoom optyczny 5x - - Aparat przedni 12 MP, 1/3,2", f/2,2, Dual Pixel AF, FOV 80° 12 MP, 1/3,2", f/2,2, Dual Pixel AF, FOV 80° CPU Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy GPU Adreno 830 Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć masowa: 256 GB, 512 GB, 1 TB

MicroSD: brak RAM: 12 GB

Pamięć masowa: 256 GB, 512 GB

MicroSD: brak RAM: 12 GB

Pamięć masowa: 128 GB, 256 GB, 512 GB

MicroSD: brak Akumulator 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe, zwrotne 4900 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe, zwrotne 4000 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, bezprzewodowe, zwrotne Wymiary 162,8 x 77,6 x 8,2 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm 146,9 x 70,5 x 7,2 mm Masa 218 g 190 g 162 g Materiały tytanowa ramka, szkło Gorilla Glass Armor 2 aluminiowa ramka, szkło Gorilla Glass Victus 2 Kolory Standardowe: niebieski, szary, srebrny, czarny

Ekskluzywne (tylko online): czarny+, zielony, złoty Standardowe: srebrny, granatowy, jasnoniebieski

Ekskluzywne (tylko online): czarny, czerwony, złoty Standardowe: granatowy, jasnoniebieski, zielony, szary

Ekskluzywne (tylko online): czarny, czerwony, złoty System Android 15 z OneUI 7 (aktualizacje przez 7 lat od premiery) Cena 12+256 GB - 6399 zł

12+512 GB - 6899 zł

12 GB+1 TB - 7999 zł 12+256 GB - 4999 zł

12+512 GB - 5499 zł 12+128 GB - 3999 zł

12+256 GB - 4199 zł

12+512 GB - 4699 zł

Galaxy S25+ i Galaxy S25 to - nie owijając w bawełnę - tylko nieco odświeżone modele z zeszłego roku. Uwagę zwracają tutaj przede wszystkim detale, jak np. 12 GB RAM w podstawowym modelu (poprzednik miał 8 GB) czy trochę mniejsza waga obu urządzeń. Również na pokładzie tych modeli znajduje się układ Snapdragon 8 Elite for Galaxy, dzięki czemu czas pracy na baterii powinien być nieco dłuższy, i to pomimo faktu, że ogniwa mają tę samą pojemność, co przed rokiem. Rzecz jasna nie zabrakło także kilka nowości natury systemowej, w tym kilku nowych funkcji Galaxy AI, ale o nich przeczytacie w naszych pierwszych wrażeniach. Przejdźmy teraz do cen. Co najważniejsze, nowe smartfony Samsunga wbrew niedawnym plotkom są tańsze od poprzedników. Oto cała rozpiska:

Samsung Galaxy S25 12 GB + 128 GB - 3999 zł (o 100 zł taniej od poprzednika)

Samsung Galaxy S25 12 GB + 256 GB - 4199 zł (o 200 zł taniej)

Samsung Galaxy S25 12 GB + 512 GB - 4699 zł (nowość w ofercie)

Samsung Galaxy S25+ 12 GB + 256 GB - 4999 zł (o 200 zł taniej)

Samsung Galaxy S25+ 12 GB + 512 GB - 5499 zł (o 300 zł taniej)

Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB + 256 GB - 6399 zł (o 200 zł taniej)

Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB + 512 GB - 6899 zł (o 300 zł taniej)

Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB + 1 TB - 7999 zł (o 250 zł taniej)

Na koniec kilka słów o ofercie przedsprzedażowej. Od teraz, czyli od 22 stycznia do 6 lutego można nabyć wyższy wariant pamięciowy dowolnego modelu z serii S25 w cenie niżej pozycjonowanej wersji (czyli np. Galaxy S25 z 256 GB pamięci za 3999 zł). Warto dodać, że promocja ta łączy się z programem Trade-In, gdzie dodatkowo można zyskać do 2500 zł przy odsprzedaży (taka kwota ma dotyczyć np. modelu Galaxy S23 Ultra). W przypadku braku zainteresowania tym programem możliwy jest zwrot na kartę Visa o wysokości 400 zł. Osoby, które zamówią telefon w przedsprzedaży, będą mogły otrzymać swój model już 4 lutego.

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Źródło: Samsung, PurePC