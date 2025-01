Test smartfona OnePlus Nord CE 4 Lite 5G - uniwersalny i atrakcyjnie wyglądający model z wiecznie żywym układem Snapdragon 695 5G

OnePlus jeszcze kilka lat temu kojarzył nam się wyłącznie z atrakcyjnie wycenionymi flagowcami o mocarnej specyfikacji. Dziś z tej marki niestety nie zostało już zbyt wiele. Nie oznacza to bynajmniej, że ma się źle - po prostu jej profil mocno ewoluował przez ten czas, a topowe modele nie stanowią już tak dużej części jej oferty. Dowodem tego niech będzie fakt, że OnePlus 12 to prawdopodobnie jedyny wysokopółkowy model przeznaczony dla nas na ten rok, natomiast cała reszta oferty to urządzenia z serii Nord. Przeznaczone są one dla znacznie bardziej oszczędnych klientów, którzy jednak i tak chcieliby spróbować czegoś bardziej niszowego, a przy tym liczyć na dobrą specyfikację i dobrodziejstwa systemu OxygenOS. Panie, Panowie, poznajcie OnePlusa Nord CE 4 Lite 5G, nowego przedstawiciela średniej półki cenowej, który może sporo namieszać na rynku!

Autor: Piotr Piwowarczyk

W ubiegłym roku miałem przyjemność testować bezpośredniego poprzednika nowego smartfona, czyli OnePlusa Nord CE 3 Lite 5G. Model ten nie wprowadził właściwie żadnej rewolucji, jednak z kilku powodów dobrze zapamiętałem jego premierę. Mimo w pełni plastikowej konstrukcji i ekranu IPS, urządzenie wyróżniało się bogatym zestawem sprzedażowym, odpowiednio wydajnym i "kulturalnym" Snapdragonem 695 5G, dobrym czasem pracy na baterii, świetnym aparatem 108 MP, mini-jackiem 3,5 mm czy slotem na kartę microSD. Niby nic specjalnego, ale z drugiej strony przecież wielu użytkowników wcale nie potrzebuje więcej - m.in. dlatego właśnie model ten jest aktualnie dobrą propozycją w cenie ok. 800 zł. W przypadku Norda CE 4 Lite 5G mogliśmy zatem oczekiwać, że producent zajmie się najczęściej wytykanymi wadami i otrzymamy jeszcze lepszego średniaka. Czy to się udało? Przekonajmy się!

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G ma ten sam procesor co poprzednik, ale za to zmianom uległa prawie cała reszta specyfikacji. Mamy więc o wiele bardziej bezkompromisowego średniaka, który w dodatku został całkiem rozsądnie wyceniony. Brzmi jak przepis na hit?

Niestety, pierwszy rzut oka na dane techniczne może nieco ostudzić entuzjazm. Okazuje się bowiem, że OnePlus Nord CE 4 Lite 5G otrzymał Snapdragona 695 5G od firmy Qualcomm. Dokładnie ten sam SoC zasila poprzednika, ale o ile jeszcze rok temu był to raczej właściwy układ dla średniopółkowego smartfona, tak dziś już nieco trąci myszką. Na całe szczęście w innych aspektach widać jakiś postęp. Użytkownik dostaje 256 GB pamięci wewnętrznej, ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+, nowy zestaw aparatów z główną jednostką 50 MP Sony LYT-600 oraz nieco większą baterię z obsługą jeszcze szybszego ładowania 80 W SUPERVOOC. Jak zatem widać, producent mimo wszystko dołożył wszelkich starań, bo nowy model ostatecznie był znacznie ciekawszą propozycją od poprzednika.

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G Motorola moto g85 5G POCO X6 5G Platforma mobilna Snapdragon 695 5G Snapdragon 6s Gen 3 Snapdragon 7s Gen 2 Procesor graficzny Adreno 619 Adreno 619 Adreno 710 System operacyjny Android 14 z OxygenOS Android 14 z Hello UI Android 13 z MIUI Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 Obsługa kart SD tak, do 2 TB tak, do 1 TB nie Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, IR Łączność przewodowa USB-C 2.0, mini-jack USB-C 2.0 USB-C 2.0, mini-jack Rozmiar ekranu 6,67" AMOLED 120 Hz 6,67" pOLED 120 Hz 6,67" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 px 2400 x 1080 px 2712 x 1220 px Kamera przednia 16 MP 32 MP 16 MP Kamera tylna 50 + 2 MP 50 + 8 MP 64 + 8 + 2 MP Klasa odporności IP54 IP52 IP54 Akumulator 5110 mAh 5000 mAh 5100 mAh Ładowanie 80 W 30 W 67 W Wymiary obudowy 162,9 x 75,6 x 8,1 mm 161,9 x 73,1 x 7,6 mm 161,2 x 74,3 x 8 mm Waga urządzenia 191 g 171 g 181 g Cena 8+256 GB - 1299 zł 12+256 GB - 1499 zł 12+512 GB - od ok. 1290 zł

Dużym problemem poprzednika była dosyć wysoka cena startowa. Producent wycenił go na 1599 zł, a to była zdecydowana przesada. Miło mi zatem poinformować, że tym razem nie popełniono podobnego błędu. OnePlus Nord CE 4 Lite 5G kosztuje już tylko 1299 zł, a przecież pomijając tego samego SoC oferuje mimo wszystko znacznie lepszą specyfikację. Co więcej, również i tym razem nie zabrakło ciekawych wersji kolorystycznych. Zeszłoroczny model wyróżniał się zielonkawym wariantem Pastel Lime, natomiast bohater naszego testu dostępny jest intensywnej niebieskiej wersji Mega Blue. Do naszej redakcji Nord CE 4 Lite 5G trafił jednak w bardziej stonowanym kolorze Super Silver.